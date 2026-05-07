Panamá, 08 de mayo del 2026

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    Seguridad

    Capturan a dos por el robo a extranjeros en Avenida Balboa

    Operativos realizados en Curundú logran la captura de dos adolescentes vinculados al hecho delictivo; autoridades buscan a un tercer implicado.

    Martha Vanessa Concepción
    Capturan a dos por el robo a extranjeros en Avenida Balboa
    En allanamiento en Curundú, capturan a dos menores por robo en Ave. Balboa. PN

    Dos menores de edad, de 15 y 17 años, relacionados al robo a extranjeros en la Avenida Balboa, fueron capturados este jueves 7 de mayo tras una serie de allanamientos en el corregimiento de Curundú, informó la Policía Nacional.

    El subcomisionado Joel Hurtado, jefe de la 8° Zona Policial Metro Oeste, explicó que las diligencias de allanamiento y registro comenzaron la noche del miércoles y se extendieron hasta la madrugada de este jueves.

    Según el reporte oficial, sobre este caso pesa también una orden de conducción contra una tercera persona que aún se encuentra prófuga, pero cuya identidad ya está en manos de las autoridades.

    Capturan a dos por el robo a extranjeros en Avenida Balboa
    En allanamiento en Curundú, capturan a dos menores por robo en Ave. Balboa. PN

    Ambos adolescentes fueron trasladados para ser puestos a órdenes de la Fiscalía de Adolescentes, donde se determinarán las medidas cautelares correspondientes por su presunta vinculación con el delito de robo agravado.

    El hecho causó preocupación en el sector turismo

    La operación, realizada en conjunto por la Policía y el Ministerio Público, surge tras las investigaciones por el hecho delictivo que tuvo lugar la noche de este lunes 4 de mayo, cuando tres sujetos sometieron a una pareja de extranjeros, los lanzaron al suelo y los despojaron de sus pertenencias.

    El hecho que quedó grabado con una cámara de seguridad y recorrió las redes sociales, generó la reacción de la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) que expresó su profunda preocupación por las posibles repercusiones en la percepción internacional del país como destino seguro.

    Capturan a dos por el robo a extranjeros en Avenida Balboa
    En allanamiento en Curundú, capturan a dos menores por robo en Ave. Balboa. PN

    El gremio destacó en su pronunciamiento que la seguridad es un pilar fundamental para el turismo, y que cada incidente de esta naturaleza no solo afecta a la ciudadanía, sino que también “puede erosionar años de esfuerzos conjuntos entre el sector público y privado para consolidar la reputación del país ante los visitantes internacionales”.

    El sector de la Avenida Balboa ha sido reforzado con un incremento en la vigilancia policial debido a su alta afluencia de personas y turistas.

    Martha Vanessa Concepción


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