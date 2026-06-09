Capturan a exfuncionaria de la Lotería Nacional por presunto peculado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Es investigada por malversación y desvío de fondos de asistencia social.

Una exfuncionaria de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) fue capturada por presunto peculado, en medio de un allanamiento en Barrio Norte en Colón, informó este martes el Ministerio Público.

De acuerdo al informe, la mujer detenida mantenía una orden de captura vigente por su presunta vinculación con un delito contra la administración pública, específicamente en la modalidad de diferentes formas de peculado.

Las investigaciones penales apuntan a una presunta malversación de fondos que estaban destinados originalmente a programas de asistencia social.

Una exfuncionaria de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) fue capturada por presunto peculado.PGN

Modus operandi

Las irregularidades financieras bajo investigación se remontan al año 2021. La Fiscalía Superior Anticorrupción sostiene que para esa fecha, la hoy investigada se desempeñaba como cajera en la Dirección Provincial de la Lotería en Colón.

Las pesquisas iniciales detectaron un manejo irregular y desvíos de flujos de efectivo dentro de la caja de la institución.

Tras el allanamiento y registro de la vivienda en Barrio Norte, la exservidora pública fue trasladada y puesta a órdenes de los tribunales correspondientes para las audiencias de control de garantías.