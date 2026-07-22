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    Investigación

    Capturan a exrepresentante y extesorera por presunto peculado de 400 mil dólares

    El Ministerio Público investiga el cuantioso perjuicio económico en la Junta Comunal de Peña Blanca, comarca Ngäbe Buglé

    Martha Vanessa Concepción
    Capturan a exrepresentante y extesorera por presunto peculado de 400 mil dólares
    Capturan a exrepresentante de Munä, en el corregimiento de Peña Blanca, en la comarca Ngäbe Buglé.

    Un exrepresentante de corregimiento y una extesorera fueron aprehendidos este miércoles, por su presunta vinculación con el delito contra la Administración Pública en la modalidad de peculado, informó el Ministerio Público.

    De acuerdo al informe, el operativo judicial se llevó a cabo en el corregimiento de Peña Blanca, distrito de Munä, dentro de la comarca Ngäbe Buglé.

    La diligencia fue liderada por la Fiscalía Superior Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, con el respaldo de unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Policía Nacional de Panamá.

    Capturan a exrepresentante y extesorera por presunto peculado de 400 mil dólares
    Capturan a extesorera de Munä, en el corregimiento de Peña Blanca, en la comarca Ngäbe Buglé.

    Durante el procedimiento, las autoridades lograron recuperar equipo tecnológico clave que será incorporado como evidencia dentro de las pesquisas que adelanta el despacho judicial, señala el informe.

    Los hechos que originaron esta investigación penal se detallan a continuación:

    Monto bajo investigación: Presunta lesión patrimonial que supera los $400,000 dólares.

    Entidad afectada: Fondos asignados directamente a la Junta Comunal de Peña Blanca.

    Período auditado: Gestión pública correspondiente a los años 2021 a 2023.

    Origen de los recursos: Capital destinado a la ejecución del Programa de Interés Social (PDIS) de la Autoridad Nacional de Descentralización.

    Ambos exfuncionarios serán puestos a órdenes de un juez de garantías en las próximas horas.

    Durante la audiencia de control, el Ministerio Público formalizará la imputación de cargos y solicitará las medidas cautelares proporcionales a la gravedad del daño económico reportado.

    Martha Vanessa Concepción

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