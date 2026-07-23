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    Investigación judicial

    Capturan a hombre por presunta violación agravada durante años contra sus dos hijas en Ciudad Bolívar

    Una de las víctimas es menor de edad y los abusos habrían comenzado cuando ambas eran niñas.

    Martha Vanessa Concepción
    Capturan a hombre por presunta violación agravada durante años contra sus dos hijas en Ciudad Bolívar
    Un presunto agresor sexual fue capturado en Alcalde Díaz. Foto / MP

    Un hombre de 46 años fue capturado este jueves, en el sector de Ciudad Bolívar, corregimiento de Alcalde Díaz, por la presunta comisión del delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de violación agravada, en perjuicio de sus dos hijas, informó el Ministerio Público.

    Según las investigaciones preliminares de la Sección de Delitos Sexuales, el sospechoso agredió sexualmente a ambas víctimas de forma reiterada durante varios años.

    Los abusos presuntamente iniciaron cuando las afectadas eran niñas y se extendieron en el tiempo; una de ellas es todavía menor de edad.

    Capturan a hombre por presunta violación agravada durante años contra sus dos hijas en Ciudad Bolívar
    Un presunto agresor sexual fue capturado en Alcalde Díaz. Foto / MP

    La aprehensión se dio por medio de un operativo conjunto entre la Fiscalía Metropolitana del Ministerio Público con la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

    La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que continúa con el desarrollo de las diligencias correspondientes sobre este caso.

    En las próximas horas, los fiscales presentarán al detenido ante un juez de Garantías para solicitar la legalización de la aprehensión, la formulación de cargos y la aplicación de las medidas cautelares pertinentes.

    Martha Vanessa Concepción

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