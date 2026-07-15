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    Operación Lumiere Focus

    Capturan a otra persona presuntamente vinculada a millonario peculado en el Ifarhu

    Caen implicados en desvío de la institución mediante la ‘Operación Lumiere-Focus’

    Martha Vanessa Concepción
    Capturan a otra persona presuntamente vinculada a millonario peculado en el Ifarhu
    Los implicados cambiaban los cheques tras endosarlos fraudulentamente. Foto: LP / Archivo

    Una persona presuntamente vinculada a una red de corrupción interna en el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), fue capturada en un operativo conjunto de la Fiscalía Anticorrupción y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, informó este miércoles el Ministerio Público.

    El ciudadano es señalado por los delitos de peculado agravado y blanqueo de capitales.

    La detención se concretó mediante una diligencia judicial ejecutada en el sector de Pedregal.

    Según los informes del Ministerio Público, los hechos investigados ocurrieron entre los años 2021 y 2022 dentro de la Agencia Regional del IFARHU en Panamá Este, dejando una lesión patrimonial calculada de forma preliminar en $145,266.80.

    Capturan a otra persona presuntamente vinculada a millonario peculado en el Ifarhu

    El modus operandi: Red de comercios locales

    La investigación penal detalla una sistemática malversación y apropiación indebida de fondos públicos dirigidos a estudiantes y beneficiarios vulnerables.

    El esquema delictivo incluía el control ilegal de:

    414 cheques institucionales

    84 tarjetas de Clave Social

    De acuerdo con las evidencias recabadas, los implicados cambiaban los cheques tras endosarlos fraudulentamente a nombre de diversos comercios locales. Esta maniobra les permitía recibir el dinero en efectivo de forma inmediata, saltándose los filtros de control del Estado.

    El sospechoso capturado será presentado en las próximas horas ante un juez de garantías. En la audiencia, el fiscal del caso presentará la formulación de cargos y solicitará las medidas cautelares correspondientes a la gravedad de los delitos financieros imputados.

    Martha Vanessa Concepción

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