Capturan a presunto cabecilla de la Pandilla HP San Joaquín

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio Público y la Policía Nacional aprehendieron a seis personas vinculadas a homicidios, tráfico de drogas y lesiones personales durante allanamientos en el sector de San Joaquín

Seis personas vinculadas al delito de pandillerismo, entre las que destaca el presunto líder de la organización criminal autodenominada “HP”, conocido bajo el alias de “Cálido Lince”, fueron capturadas este jueves en el marco de la “Operación Bastión” en el sector de San Joaquín, en una acción conjunta entre la Policía y el Ministerio Público.

De acuerdo al informe, las diligencias fueron lideradas por la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita del Ministerio Público, en estrecha colaboración con la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Un operativo de alto perfil

Los agentes desplegados lograron cercar las ubicaciones estratégicas de los sospechosos, facilitando la aprehensión del supuesto cabecilla y de otros cinco presuntos miembros clave de la estructura delictiva “HP San Joaquín”, señala el informe policial, en una movilización supervisada por el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández.

Capturan a presunto líder de la organización criminal autodenominada “HP”, conocido bajo el alias de “Cálido Lince”, en el marco de la “Operación Bastión” en el sector de San Joaquín, MP

Durante el desarrollo de los allanamientos, las fuerzas de seguridad lograron el decomiso de un arma de fuego, así como de otros indicios materiales que serán analizados y sumados a la carpeta de investigación del Ministerio Público.

Amplio historial delictivo

Según los informes oficiales de las autoridades, esta estructura criminal era objeto de un seguimiento riguroso debido a su presunta vinculación con delitos graves que impactan de forma directa la seguridad de los ciudadanos.

Capturan a presunto líder de la organización criminal autodenominada “HP”, conocido bajo el alias de “Cálido Lince”, en el marco de la “Operación Bastión” en el sector de San Joaquín, Ministerio Público.

Entre las actividades ilícitas que se le atribuyen a la pandilla se encuentran:

Casos de homicidio y sicariato.

Delitos de lesiones personales.

Redes de tráfico de drogas a nivel local.

Tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional confirmaron que las investigaciones continúan abiertas en la zona. No se descartan nuevas diligencias operativas en las próximas horas para capturar al resto de los componentes y lograr la desarticulación total de este grupo delincuencial.