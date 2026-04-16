Aprehenden a sospechosa de desfalco de más de $145 mil al Ifarhu

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La aprehensión se realizó en el Aeropuerto Internacional de Tocumen tras su arribo al país, en una investigación por el presunto uso irregular de cheques y tarjetas del programa PASE-U.

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Anticorrupción y con apoyo de la Policía Nacional, informó que aprehendió a una comerciante de origen asiático vinculada a una investigación por presunto peculado agravado en perjuicio del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

La detención se produjo la noche del 15 de abril en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, luego de que la sospechosa arribara al país procedente de China, con escala en Estambul.

De acuerdo con las autoridades, el caso está relacionado con la presunta malversación y apropiación de 414 cheques y 84 tarjetas clave social correspondientes a programas de becas y al Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), manejados por la agencia regional del Ifarhu en Panamá Este.

#Aprehendida| La @PGN_PANAMA a través de la Fiscalía Anticorrupción con unidades de la DIJ de la @policiadepanama aprehendieron a una comerciante asiática, requerida por el delito Contra la Administración Pública, en la modalidad de peculado agravado, en perjuicio del IFARHU. pic.twitter.com/LbWaJtlYuq — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) April 16, 2026

Las investigaciones señalan que los cheques eran endosados a nombre de comerciantes para hacer efectivo su cobro, en un esquema que habría generado una afectación económica de 145 mil 266 dólares.

Por este caso, tres personas han sido imputadas, entre ellas un exdirector de la agencia regional del Ifarhu en Panamá Este.