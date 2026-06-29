Panamá, 29 de junio del 2026
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    Incautación

    Capturan a tres funcionarios de Aduanas tras denuncias de empresario local

    Los allanamientos ejecutados en Panamá Este permitieron desarticular presunta red de corrupción y la incautación de dinero en efectivo

    Martha Vanessa Concepción
    Capturan a tres funcionarios de Aduanas tras denuncias de empresario local
    La Fiscalía Anticorrupción decomisa mucho dinero en efectivo y aprehende a tres funcionarios de Aduanas tras denuncias de empresario local. MP

    Tres funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), dos hombres y una mujer, fueron capturados en medio de una serie de diligencias de allanamiento desplegadas por la Fiscalía Anticorrupción luego de una denuncia de un empresario, informó este lunes, la Procuraduría General de la Nación (PGN).

    El operativo, realizado en estrecha colaboración con la propia Autoridad Nacional de Aduanas, la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), desarticuló una presunta red de corrupción que operaba dentro de la entidad aduanera.

    Capturan a tres funcionarios de Aduanas tras denuncias de empresario local
    Fiscalía Anticorrupción decomisa mucho dinero en efectivo y aprehende a tres funcionarios de Aduanas tras denuncias de empresario local. MP

    Las acciones policiales y judiciales se concentraron en el sector de Panamá Este, abarcando las comunidades de Monte Rico, 24 de Diciembre y Nuevo Tocumen.

    Capturan a tres funcionarios de Aduanas tras denuncias de empresario local
    Fiscalía Anticorrupción decomisa mucho dinero en efectivo y aprehende a tres funcionarios de Aduanas tras denuncias de empresario local. MP

    Durante los registros en las residencias e inmuebles de los sospechosos, los peritos judiciales lograron decomisar múltiples dispositivos celulares, una cuantiosa suma de dinero en efectivo y documentos públicos que presuntamente guardan relación con las conductas delictivas bajo investigación.

    Capturan a tres funcionarios de Aduanas tras denuncias de empresario local

    Origen de las investigaciones

    De acuerdo al informe, el expediente penal que motivó la caída de los servidores públicos tuvo su origen el pasado 27 de mayo de 2026. En esa fecha, un empresario de la localidad acudió formalmente ante la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Anticorrupción para interponer una denuncia formal por graves actos de corrupción cometidos en su contra.

    Las pesquisas iniciales apuntan a presuntas conductas que violan de forma directa las leyes Contra la Administración Pública. Tras el acopio de los indicios suficientes, el Ministerio Público procedió a ordenar la captura de los sospechosos para presentarlos ante un juez de garantías.

    En las próximas horas se espera la programación de las audiencias de control de garantías, donde los fiscales de la causa solicitarán la legalización de las aprehensiones, la formulación de cargos y la imposición de medidas cautelares correspondientes.

    Martha Vanessa Concepción

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