Capturan a Zenia Vásquez de Palacios, antigua colaboradora de Gerardo Solís y Odila Castillo

Zenia Vásquez de Palacios, exsecretaria general de la Contraloría General de la República (CGR) en la gestión de Gerardo Solís, fue capturada la mañana de este jueves, como parte de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado.
La exfuncionaria no pudo justificar el origen de $771,137.
Fuentes del Ministerio Público confirmaron que la diligencia fue realizada por funcionarios de la Fiscalía Superior Anticorrupción, a raíz de una auditoría forense confeccionada por la CGR.
La Contraloría había enviado el informe de esa auditoría en febrero pasado.
La aprehendida será presentada en las próximas horas ante un juez de garantías para una audiencia de imputación de cargos y aplicación de medidas cautelares personales.
Vásquez también fue socia en una firma forense, con la abogada Odila Castillo.
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