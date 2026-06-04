Capturan a Zenia Vásquez de Palacios, antigua colaboradora de Gerardo Solís y Odila Castillo

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NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Zenia Vásquez de Palacios, exsecretaria general de la Contraloría durante la administración de Gerardo Solís, fue aprehendida por la Fiscalía Superior Anticorrupción tras una investigación por presunto enriquecimiento injustificado.

Zenia Vásquez de Palacios, exsecretaria general de la Contraloría General de la República (CGR) en la gestión de Gerardo Solís, fue capturada la mañana de este jueves, como parte de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado.

La exfuncionaria no pudo justificar el origen de $771,137.

Fuentes del Ministerio Público confirmaron que la diligencia fue realizada por funcionarios de la Fiscalía Superior Anticorrupción, a raíz de una auditoría forense confeccionada por la CGR.

La Contraloría había enviado el informe de esa auditoría en febrero pasado.

La aprehendida será presentada en las próximas horas ante un juez de garantías para una audiencia de imputación de cargos y aplicación de medidas cautelares personales.

Zenia Vásquez y Odila Castillo cuando eran ‘jefa’ y subalterna en la Contraloría y socias en el bufete Palacios Vásquez & Asociados. Foto tomada de redes sociales

Vásquez también fue socia en una firma forense, con la abogada Odila Castillo.

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