Panamá, 12 de junio del 2026
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    Investigan

    Capturan al exrepresentante de El Coco de La Chorrera Emmanuel Quintero y a dos extesoreros

    Investigan presunto peculado de más de $181 mil dólares en el uso de fondos de descentralización

    Martha Vanessa Concepción
    Capturan al exrepresentante de El Coco de La Chorrera Emmanuel Quintero y a dos extesoreros
    Capturan a exrepresentante de El Coco de La Chorrera, Emanuel Quintero y a dos extesoreros. Foto: MP

    El exrepresentante por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) del corregimiento de El Coco de La Chorrera, Emmanuel Quintero (periodo 2019-2024), fue capturado este jueves junto a dos extesoreros de esa junta comunal, en un operativo conjunto desplegado por la Fiscalía Anticorrupción y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP).

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    Descentralización paralela: estas son las 30 juntas comunales denunciadas por no sustentar millonarios fondos

    A los exfuncionarios se les investiga por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado.

    El Ministerio Público informó que las capturas se hicieron efectivas mediante diligencias de allanamiento simultáneas en las provincias de Panamá Oeste y Chiriquí, autorizadas previamente por un Juez de Garantías.

    Capturan al exrepresentante de El Coco de La Chorrera Emmanuel Quintero y a dos extesoreros
    Capturan a exrepresentante de El Coco de La Chorrera, Emanuel Quintero y a dos extesoreros. Foto: MP

    De acuerdo con las auditorías forenses de la Contraloría General de la República, las irregularidades financieras detectadas han provocado un perjuicio económico global en contra del Estado panameño que asciende a los $181,661.51. Durante los operativos, las autoridades afirmaron que lograron ubicar indicios físicos y digitales vinculados directamente con las investigaciones en curso.

    El expediente penal se sustenta en dos investigaciones paralelas. La primera fiscaliza las anomalías en el Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM) entre 2019 y 2024, donde se calcula un desvío de $52,838.01 debido a la falta de sustento documental en 147 cheques emitidos.

    Capturan al exrepresentante de El Coco de La Chorrera Emmanuel Quintero y a dos extesoreros
    Capturan a exrepresentante de El Coco de La Chorrera, Emanuel Quintero y a dos extesoreros. Foto: MP

    El segundo proceso surge a raíz de una denuncia formal de la Autoridad Nacional de Descentralización sobre el Programa de Interés Social (PDIS); en este renglón, la Contraloría halló una afectación patrimonial de $128,823.50 tras constatar la total ausencia de soportes legales para el cobro de otros 324 cheques.

    En las próximas horas, los tres aprehendidos serán conducidos ante un Tribunal de Garantías para el desarrollo de las audiencias de control, donde los fiscales solicitarán formalmente al juez la legalización de las capturas, la formulación de cargos de imputación por peculado y la aplicación de las medidas cautelares correspondientes de acuerdo a la gravedad del daño patrimonial.

    Martha Vanessa Concepción

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