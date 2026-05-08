Panamá, 08 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Capturan al tercer implicado en el robo en avenida Balboa

    Se trata de otro adolescente que fue aprehendido en un operativo en Pueblo Nuevo; dos menores ya habían sido detenidos en Curundú

    Martha Vanessa Concepción
    Capturan al tercer implicado en el robo en avenida Balboa

    Un tercer adolescente presuntamente involucrado en el robo agravado contra dos ciudadanos extranjeros, adultos mayores, en un violento hecho en la avenida Balboa, fue capturado este viernes, 8 de mayo, por la Policía Nacional.

    El menor fue ubicado en Pueblo Nuevo mientras viajaba en un vehículo junto a su madre y posteriormente fue trasladado ante las autoridades correspondientes, señaló la Policía.

    Previamente, otros dos adolescentes de 15 y 17 años, quienes fueron capturados tras allanamientos realizados en el corregimiento de Curundú.

    Capturan al tercer implicado en el robo en avenida Balboa
    Escenas del robo que circularon por redes sociales.

    Según explicó el subcomisionado Joel Hurtado, jefe de la 8° Zona Policial Metro Oeste, las diligencias comenzaron la noche del miércoles y se extendieron hasta la madrugada del jueves.

    Los adolescentes detenidos fueron puestos a órdenes de la Fiscalía de Adolescentes, que determinará las medidas cautelares correspondientes por su presunta vinculación con el delito de robo agravado.

    El hecho, ocurrido la noche del lunes 4 de mayo, fue grabado por una cámara de seguridad y se viralizó en redes sociales. Tres sujetos sometieron a una pareja de turistas, los lanzaron al suelo y los despojaron de sus pertenencias, generando preocupación en el sector turístico.

    Capturan al tercer implicado en el robo en avenida Balboa

    La Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) destacó que la seguridad es un pilar clave para el turismo y advirtió que incidentes de esta naturaleza pueden afectar la percepción internacional del país como destino seguro.

    Ante estos hechos, las autoridades reforzaron la vigilancia en la Avenida Balboa, un área de alta afluencia de personas y visitantes, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes y garantizar la seguridad tanto de residentes como de turistas.

    Martha Vanessa Concepción


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Aprehenden a siete exfuncionarios por presunto peculado en junta comunal de Belisario Porras. Leer más
    • Panamá gana arbitraje internacional y recibe casi $1 millón en indemnización. Leer más
    • Penas de prisión y juicio pendiente por amaños de partidos en el fútbol panameño. Leer más
    • Estos son los ingresos de la rectora de la Unachi. Leer más
    • Planilla de la Unachi: profesores ganan más que el presidente de la República, incluida la rectora. Leer más
    • Accede a la planilla completa de la Unachi en nuestro buscador interactivo. Leer más
    • Empleos: Abren vacantes de alto perfil con proyecciones de mejora salarial. Leer más