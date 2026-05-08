Capturan al tercer implicado en el robo en avenida Balboa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Se trata de otro adolescente que fue aprehendido en un operativo en Pueblo Nuevo; dos menores ya habían sido detenidos en Curundú

Un tercer adolescente presuntamente involucrado en el robo agravado contra dos ciudadanos extranjeros, adultos mayores, en un violento hecho en la avenida Balboa, fue capturado este viernes, 8 de mayo, por la Policía Nacional.

El menor fue ubicado en Pueblo Nuevo mientras viajaba en un vehículo junto a su madre y posteriormente fue trasladado ante las autoridades correspondientes, señaló la Policía.

Previamente, otros dos adolescentes de 15 y 17 años, quienes fueron capturados tras allanamientos realizados en el corregimiento de Curundú.

Escenas del robo que circularon por redes sociales.

Según explicó el subcomisionado Joel Hurtado, jefe de la 8° Zona Policial Metro Oeste, las diligencias comenzaron la noche del miércoles y se extendieron hasta la madrugada del jueves.

Los adolescentes detenidos fueron puestos a órdenes de la Fiscalía de Adolescentes, que determinará las medidas cautelares correspondientes por su presunta vinculación con el delito de robo agravado.

El hecho, ocurrido la noche del lunes 4 de mayo, fue grabado por una cámara de seguridad y se viralizó en redes sociales. Tres sujetos sometieron a una pareja de turistas, los lanzaron al suelo y los despojaron de sus pertenencias, generando preocupación en el sector turístico.

La Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) destacó que la seguridad es un pilar clave para el turismo y advirtió que incidentes de esta naturaleza pueden afectar la percepción internacional del país como destino seguro.

Ante estos hechos, las autoridades reforzaron la vigilancia en la Avenida Balboa, un área de alta afluencia de personas y visitantes, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes y garantizar la seguridad tanto de residentes como de turistas.