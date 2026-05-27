Panamá, 27 de mayo del 2026

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    Operativo

    Capturan en España a Juan Carlos Valencia, presunto cabecilla de la pandilla Bagdad Santa Eduviges

    La Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita lo tenía bajo investigación como presunto líder de la pandilla Bagdad Santa Eduviges que opera en Panamá Este.

    Juan Manuel Díaz
    Capturan en España a Juan Carlos Valencia, presunto cabecilla de la pandilla Bagdad Santa Eduviges
    El pasado 22 de mayo el Ministerio Público y la Policía Nacional aprehendieron en Panamá a varios integrantes de la pandilla Bagdad Santa Eduviges.

    Una alerta gestionada a través de Interpol permitió la captura en España de Juan Carlos Valencia Escobar, presunto cabecilla de la pandilla Bagdad Santa Eduviges, que opera en el sector de Panamá Este.

    +info

    Desmantelan filial de pandilla Bagdad que operaba en Panamá este: hay un excandidato a edil implicado

    La captura de Valencia Escobar (alias el abogado) se produjo en la Plaza de Santa Ana, Madrid, por la brigada de la Sección de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional de España.

    Tras la captura del Valencia Escobar las autoridades panameñas iniciarán el proceso para su extradición y posterior imputación y aplicación de medidas cautelares.

    El pasado 22 de mayo la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación ilícita y la Policía Nacional capturaron seis miembros de esta pandilla, entre ellos, otros de sus presuntos cabecillas conocido como alias Rungito.

    En la investigación contra este grupo criminal, filial de la pandilla Bagdad liderada por Cholo Chorrillo, se le atribuyen robos, asaltos y homicidios cometidos en el área Este de la ciudad de Panamá y San Miguelito.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


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