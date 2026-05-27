Capturan en España a Juan Carlos Valencia, presunto cabecilla de la pandilla Bagdad Santa Eduviges

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita lo tenía bajo investigación como presunto líder de la pandilla Bagdad Santa Eduviges que opera en Panamá Este.

Una alerta gestionada a través de Interpol permitió la captura en España de Juan Carlos Valencia Escobar, presunto cabecilla de la pandilla Bagdad Santa Eduviges, que opera en el sector de Panamá Este.

La captura de Valencia Escobar (alias el abogado) se produjo en la Plaza de Santa Ana, Madrid, por la brigada de la Sección de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional de España.

Tras la captura del Valencia Escobar las autoridades panameñas iniciarán el proceso para su extradición y posterior imputación y aplicación de medidas cautelares.

El pasado 22 de mayo la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación ilícita y la Policía Nacional capturaron seis miembros de esta pandilla, entre ellos, otros de sus presuntos cabecillas conocido como alias Rungito.

En la investigación contra este grupo criminal, filial de la pandilla Bagdad liderada por Cholo Chorrillo, se le atribuyen robos, asaltos y homicidios cometidos en el área Este de la ciudad de Panamá y San Miguelito.