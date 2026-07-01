Capturan en Panamá a colombiano con alerta de Interpol

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En el punto de control de la comunidad de Nusagandí, distrito de Chepo, al este de la provincia de Panamá, fue aprehendido un ciudadano colombiano que mantiene una alerta internacional de Interpol.

El Servicio Nacional de Fronteras informó que, luego de la verificación con el Servicio Nacional de Migración e Interpol, se confirmó que esta persona mantiene una orden de captura internacional emitida por las autoridades de Colombia.

De forma preliminar, se indicó que el ciudadano colombiano presuntamente está vinculado al delito de tráfico de migrantes y a la presunta desaparición de 42 ciudadanos extranjeros, ocurrida el 21 de octubre de 2023.

De acuerdo con las autoridades panameñas, la persona aprehendida fue remitida ante el Servicio Nacional de Migración para los trámites legales correspondientes.