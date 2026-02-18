Panamá, 18 de febrero del 2026

    PESQUISAS

    Delitos de corrupción de menores y explotación sexual, bajo la lupa tras el Carnaval

    Denuncias y videos en redes sociales activan investigaciones por delitos sexuales en Carnaval.

    Getzalette Reyes
    Los carnavales se celebraron del 14 al 17 de febrero de 2026. LP/Elysée Fernández

    La Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana informó que adelanta investigaciones por la presunta comisión de delitos de corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas relacionadas, tras hechos registrados en distintos puntos del país durante los días de Carnaval 2026.

    Las investigaciones se iniciaron luego de la recepción de denuncias anónimas y de actuaciones de oficio, a raíz de la circulación de videos en redes sociales y medios digitales, detalló la Procuraduría General de la Nación este miércoles 18 de febrero de 2026.

    Según la entidad, muchos de los casos guardan relación con conductas tipificadas en los artículos 179, 184 y 187 del Código Penal de la República de Panamá.

    El artículo 179 establece que quien corrompa o promueva la corrupción de una persona menor de 18 años, haciéndola participar o presenciar comportamientos de naturaleza sexual, será sancionado con penas de prisión de ocho a diez años. La condena puede aumentar de 10 a 15 años cuando la víctima tenga 14 años o menos, se encuentre en condición de vulnerabilidad, el hecho sea ejecutado por dos o más personas o ante terceros observadores, entre otras agravantes.

    Por su parte, el artículo 184 contempla penas de 10 a 15 años de prisión para quien fabrique, produzca, ofrezca, comercialice, exhiba o difunda material pornográfico —por cualquier medio, incluido internet— en el que se represente a personas menores de edad en actividades sexuales reales o simuladas.

    En tanto, el artículo 187 sanciona con prisión de ocho a diez años a quien utilice, permita o consienta la participación de una persona menor de edad en actos de exhibicionismo obsceno o pornografía, ya sea filmada o grabada por cualquier medio.

    La Sección de Atención Primaria también analiza otros hechos vinculados a presuntos delitos sexuales reportados durante las actividades propias del Carnaval, con el fin de determinar responsabilidades e iniciar las investigaciones correspondientes.

    A través de un comunicado, la Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de garantizar la protección de las víctimas, evitar su revictimización y llevar ante los tribunales de justicia a quienes resulten responsables de atentar contra la libertad e integridad sexual de personas menores de edad y adultos.

