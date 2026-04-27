Caso Alas Chiricanas: Ali Zaki Hagel Jalil rinde indagatoria en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Ali Zaki Hagel Jalil, detenido por su presunta vinculación con el atentado contra el avión de Alas Chiricanas, en el que fallecieron 21 personas en 1994, fue llevado este lunes 27 de abril a la sede de la Fiscalía Superior de Descarga para rendir indagatoria.

Ali Zaki Hagel Jalil fue escoltado por agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, quienes lo trasladaron hasta la sede principal del Ministerio Público, ubicada en Calidonia, para presentar sus descargos en relación con los cargos de homicidio y delitos contra los medios de transporte.

Debido al perfil del detenido, a quien se vincula con el grupo terrorista Hizbulá, fue movilizado bajo un fuerte dispositivo policial que involucró a unidades de las fuerzas especiales.

Ali Zaki Hagel Jalil aterrizó la tarde del pasado 20 de abril en Panamá, luego de que las autoridades venezolanas accedieran a su entrega para que enfrente un juicio por la explosión del avión.

Zaki fue detenido en la isla de Margarita, Venezuela, donde permanecía oculto. Sin embargo, tras un trabajo realizado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), fue ubicado y posteriormente se tramitó su extradición.

El caso, que inicialmente había sido cerrado, fue reabierto a raíz de una solicitud formulada en agosto de 2019 por la Fiscalía Superior de Descarga de Panamá.

Por este caso, la Fiscalía Superior de Descarga dmantiene cargos contra Mohmoud Moutan Mohammad, Mahamad Tha Moutan y Gilberto Tomás Yangüez.