Caso Alas Chiricanas: extradición de implicado estaría en fase decisiva

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La posible extradición a Panamá de Ali Zaki Hage Jalil, presunto responsable del atentado terrorista contra el vuelo 901 de la aerolínea panameña Alas Chiricanas, ocurrido en 1994, está en una fase decisiva.

Se conoció que Panamá presentó, en febrero de este año, ante la justicia de Venezuela, las pruebas para lograr la extradición del implicado. Además, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela está por convocar a las partes para la respectiva audiencia.

Panamá tiene un obstáculo en este proceso, y es que el implicado tiene doble nacionalidad, libanesa y venezolana, y la Constitución de Venezuela prohíbe la extradición de sus nacionales.

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Después de más de tres décadas prófugo, las autoridades de Venezuela detuvieron noviembre pasado, en la isla de Margarita, a Ali Zaki Hage Jalil, señalado como uno de los implicados en el atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas, ocurrido en 1994 y que cobró la vida de 21 personas.

La captura fue ejecutada por agentes de Interpol Venezuela, en coordinación con autoridades judiciales panameñas, que habían emitido una alerta internacional para su localización y arresto.

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El atentado, registrado el 19 de julio de 1994, marcó uno de los episodios más trágicos de la aviación panameña. El avión, que había despegado de Colón, explotó en pleno vuelo, y desde entonces las investigaciones apuntaron a un posible acto terrorista.

La aprehensión de Hage Jalil reaviva un caso que durante años permaneció en la impunidad y que ahora podría abrir una nueva etapa judicial en la búsqueda de justicia para las víctimas.