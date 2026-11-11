Caso Arraiján-La Chorrera: Federico Suárez pide a la Sala Penal revocar la condena de 8 años de prisión

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El exministro de Obras Públicas Federico Suárez presentó un recurso de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para pedir que se revoque la condena de ocho años de prisión que le impuso el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales por el delito de peculado, a raíz de irregularidades en el proceso de diseño y construcción de la autopista Arraiján-La Chorrera.

Mediante el edicto No. 107, fijado este miércoles en la Secretaría de la Sala Penal, se informó a las partes de la recepción del recurso para que puedan presentar sus argumentos sobre su admisibilidad.

En este caso, corresponderá al Ministerio Público presentar sus objeciones al recurso de Suárez, ya que fue la Fiscalía Anticorrupción la que solicitó una sentencia condenatoria en su contra.

El 1 de diciembre de 2025, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales reformó la sentencia del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, que había absuelto a todos los procesados por peculado en relación con esa obra vial, y condenó a Suárez a ocho años de prisión.

El contrato para la construcción de la Autopista Arraiján-La Chorrera fue adjudicado a Transcaribe Trading. en 2010. Elysée Fernández

El tribunal también condenó a ocho años de prisión a Daniel Ochy, Alcides Velásquez, Miguel González Martínez y Lester Simón Mendoza por el mismo delito. Además, impuso penas de seis años de prisión a Éder Antonio Márquez y Eduardo Antonio Rodríguez.

En abril de 2025, la jueza Águeda Rentería había absuelto a todos los procesados al considerar que no se había acreditado de manera fehaciente la existencia de un perjuicio al Estado. El Ministerio Público apeló esa decisión.

Durante el juicio del 29 de febrero de 2024, el fiscal anticorrupción Ariel De Gracia pidió una condena para los procesados al considerar que habían ocasionado al Estado una lesión patrimonial de $7.8 millones.

El exministro Suárez también tiene dos condenas en otros casos: una de 16 años de prisión por el caso de la rehabilitación vial del Casco Antiguo y otra de 158 meses por blanqueo de capitales en el caso Blue Apple.