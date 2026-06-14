Caso Blue Apple: Sala Penal no admite siete recursos de casación y ordena corregir otros cuatro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los recursos de casación llegaron a la Sala Penal de la Corte en diciembre de 2025 para su debido análisis y determinar si el juzgado de primera instancia hizo una valoración correcta de las pruebas.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia desestimó siete recursos de casación presentados contra la sentencia condenatoria por delitos de blanqueo de capitales y peculado a través de la sociedad Blue Apple, entre ellas la del exministro de Obras Públicas Federico Suárez.

En el caso de Suárez, condenado a la pena 168 meses de cárcel, los magistrados rechazaron la primera causal de casación y ordenaron la corrección de otros aspectos del recurso por falta de claridad.

También la Sala negó el recurso de casación interpuesto por César Jaramillo Guitérrez sancionado con una pena de 72 meses de prisión.

A través del edicto No.66 colgado en la secretaría de la Sala Penal de la Corte el pasado 10 de junio se informa a las partes de la decisión asumida por esa instancia judicial con la ponencia de la magistrada Maribel Cornejo.

La Sala Penal también ordenó la corrección de otros cuatro recursos de casación que fueron presentados por los abogados de Josepth Moreno, Ricardo Francolini, Rodolfo De Obarrio y Octavio Samaniego.

Por este caso Moreno mantiene una sanción de 81 meses de prisión, Francolini 60 meses, De Obarrio con 120 meses y Samaniego con 152 meses.

La Sala Penal también desestimó cuatro recursos de casación presentados por el Ministerio Público contra la absolución dictada a favor de Melina Cano, Jaime Martín De La Espriella,, Luis Alberto Arias y Luis Antonio Donadío.

El exministro del MOP Federico Pepe Suárez-. LP/Elysée Fernández

En este caso también fueron absueltos de cargos Valentín Martínez Vásquez, Mary Su Gutiérrez, Maribel Oberto, Marcelino Martínez y Manuel Ruiz Gil.

En el caso de Adolfo De Obarrio, exsecretario privado del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), este mantiene una condena de 120 meses de prisión, mientras que el exgerente de la Caja de Ahorros Ricardo Francolini fue sancionado con 60 meses de prisión.

En este caso también se condenó a 80 mees de prisión al exministro del MOP Jaime Ford, pero por haber sido electo al Parlamento Centroamericano (Parlacen) sus recursos se tramitan a través de la Corte Suprema de Justicia.

También la Corte tramita las causa seguida a los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares y por ser diputados suplentes del Parlacen.

Cuando se emitió el fallo en 2023, el Ministerio Público informó que, hasta esa fecha, había logrado recuperar para el Estado la suma de $81.1 millones, monto que incluye $8.9 millones depositados en cuentas bancarias en Suiza y los dineros devueltos por los contratistas que confesaron haber entregado coimas a funcionarios de la administración Martinelli.