Caso Conades: ordenan detención a representante de empresa por presunto peculado en Cero Letrinas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La representante legal de la empresa Inversiones Herabel S.A. quedó bajo detención provisional, luego de que un juzgado de garantías legalizara su aprehensión y admitiera la imputación de cargos por la presunta comisión de peculado agravado presentada por la Fiscalía Anticorrupción, en una investigación vinculada al programa Cero Letrinas del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), correspondiente al período 2014–2019.

De acuerdo con el Ministerio Público, el caso guarda relación con un proyecto para la construcción de 470 unidades sanitarias en el corregimiento de Pocrí de Aguadulce, provincia de Coclé, cuya ejecución incompleta habría generado una lesión patrimonial superior a $300 mil.

La aprehensión de la imputada se produjo tras diligencias desarrolladas por la Fiscalía Anticorrupción y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en varios puntos del país, como parte de las investigaciones por irregularidades en proyectos del Programa de Sanidad Básica de Conades, destinados a dotar de servicios sanitarios a comunidades de escasos recursos.

Según la investigación, a Inversiones Herabel S.A. se le adjudicó un contrato para ejecutar el proyecto; sin embargo, no se completaron la totalidad de las obras, pese a que se entregaron adelantos por sumas significativas de dinero.

Por este mismo caso ya enfrentan cargos el exsecretario ejecutivo de Conades, Manuel Soriano, y otras 12 personas, acusadas por el presunto incumplimiento de proyectos incluidos en el programa Cero Letrinas.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene las investigaciones para determinar responsabilidades penales y el destino de los fondos públicos involucrados.