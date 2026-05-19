Panamá, 19 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    RESULTADO DE AUDIENCIA JUDICIAL

    Caso E-Tax 2.0: hombre queda detenido por presunto fraude que supera los $500 mil

    Un hombre fue detenido provisionalmente tras ser imputado por la presunta creación de créditos fiscales ficticios en el sistema E-Tax 2.0.

    Getzalette Reyes
    Caso E-Tax 2.0: hombre queda detenido por presunto fraude que supera los $500 mil
    Ordenan detención provisional por caso de falsificación en sistema E-Tax 2.0 que afectó a la DGI. Captura de pantalla

    Un hombre quedará detenido de forma provisional como parte de un proceso judicial que enfrenta por la presunta comisión del delito contra la fe pública, en su modalidad de falsedad de documentos en general.

    +info

    Aprehenden a sospechosos de fraude fiscal y peculado en perjuicio de Conades

    El hecho habría ocasionado un perjuicio económico superior a los 500 mil dólares a la Dirección General de Ingresos (DGI).

    Durante una audiencia judicial, se legalizó la aprehensión del imputado, se le formularon cargos y se ordenó su detención provisional, tomando en cuenta los riesgos procesales de peligro de fuga, destrucción de pruebas y afectación a la comunidad, debido a la naturaleza y gravedad del hecho.

    El ciudadano fue aprehendido en la comunidad de Las Uvas de San Carlos, en la provincia de Panamá Oeste. Se le investiga en un total de cinco carpetas por el mismo delito. En dos de ellas, el Tribunal de Garantías le había impuesto la medida de retención domiciliaria, la cual fue apelada por la Fiscalía Anticorrupción. La audiencia de apelación fue fijada para los días 26 y 27 de mayo de 2026.

    Se trata de una investigación iniciada en 2023, tras una denuncia por la presunta creación de créditos fiscales ficticios en el sistema E-Tax 2.0, los cuales eran posteriormente cedidos a una empresa intermediaria.

    Dentro de este proceso ya hay siete personas imputadas por los delitos contra la fe pública y contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso.

    Getzalette Reyes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Fuerzas armadas de 12 naciones entrenarán en Panamá para custodiar el Canal. Leer más
    • Estas son las fechas de vacaciones del primer trimestre 2026, según el Meduca. Leer más
    • Cepanim: Así calculará el MEF el monto que recibirá cada beneficiario. Leer más
    • Sábado picante: Etelvina y sus dos paisanos. Leer más
    • La industria de cruceros busca personal en Panamá, conozca los requisitos. Leer más
    • Camiones cisterna: contratos del Idaan por $7.3 millones salpican a figuras cercanas a Realizando Metas. Leer más
    • Panamá aprueba ley para reemplazar soda por agua sin costo adicional en combos. Leer más