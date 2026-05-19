Caso E-Tax 2.0: hombre queda detenido por presunto fraude que supera los $500 mil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un hombre fue detenido provisionalmente tras ser imputado por la presunta creación de créditos fiscales ficticios en el sistema E-Tax 2.0.

Un hombre quedará detenido de forma provisional como parte de un proceso judicial que enfrenta por la presunta comisión del delito contra la fe pública, en su modalidad de falsedad de documentos en general.

El hecho habría ocasionado un perjuicio económico superior a los 500 mil dólares a la Dirección General de Ingresos (DGI).

Durante una audiencia judicial, se legalizó la aprehensión del imputado, se le formularon cargos y se ordenó su detención provisional, tomando en cuenta los riesgos procesales de peligro de fuga, destrucción de pruebas y afectación a la comunidad, debido a la naturaleza y gravedad del hecho.

#PGNContraLaCorrupción



La @PGN_PANAMA, a través de su Fiscalía Anticorrupción logró la detención provisional de un hombre, por Delito contra la Fe Pública en su modalidad de falsedad de documentos en general que ocasionó un perjuicio económico de más de B/.500,000 a la @DGI.👇 pic.twitter.com/cbCKT6pjMN — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) May 18, 2026

El ciudadano fue aprehendido en la comunidad de Las Uvas de San Carlos, en la provincia de Panamá Oeste. Se le investiga en un total de cinco carpetas por el mismo delito. En dos de ellas, el Tribunal de Garantías le había impuesto la medida de retención domiciliaria, la cual fue apelada por la Fiscalía Anticorrupción. La audiencia de apelación fue fijada para los días 26 y 27 de mayo de 2026.

Se trata de una investigación iniciada en 2023, tras una denuncia por la presunta creación de créditos fiscales ficticios en el sistema E-Tax 2.0, los cuales eran posteriormente cedidos a una empresa intermediaria.

Dentro de este proceso ya hay siete personas imputadas por los delitos contra la fe pública y contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso.