Caso Guánico Abajo: condenan a 24 años y 9 meses a implicado en doble homicidio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un hombre de 35 años fue condenado a 297 meses de prisión (24 años y 9 meses) por los delitos contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio doloso agravado, así como por asociación ilícita, tras la firma de un acuerdo de pena validado por un juez de garantías.

La condena está relacionada con el doble homicidio ocurrido el 19 de junio de 2024 en la comunidad de Guánico Abajo, en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos.

El acuerdo fue avalado por el juez de garantías de las oficinas judiciales de Los Santos, Bosco Monterrey, mediante la sentencia condenatoria No. 40.

Además de la pena principal, el juzgador impuso como pena accesoria la inhabilitación para ejercer funciones públicas por un período de 60 meses, una vez cumplida la condena de prisión.

Por este mismo caso, más de 20 personas permanecen bajo la medida cautelar de detención provisional, decretada previamente por un juez de garantías.

De acuerdo con las investigaciones iniciales, el doble homicidio en Guánico Abajo estaría relacionado con actividades de tráfico de drogas, y los responsables formarían parte de una red criminal que opera en las ciudades de Panamá y Colón.