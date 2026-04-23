Caso Ifarhu: ya son 39 los imputados por irregularidades en auxilios económicos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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A 39 subió el número de personas imputadas por el escándalo relacionado con la entrega de auxilios económicos por parte del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) durante la administración de Bernardo Meneses (2019-2023).

Durante una audiencia, que se inició el pasado martes y culminó hoy, miércoles 22 de abril, la juez de garantías Zenia Pérez imputó cargos a nueve personas por los delitos de corrupción y peculado relacionados con las irregularidades en el otorgamiento de auxilios económicos.

Sin embargo, a pesar de la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que se le aplicaran medidas cautelares a los nuevo imputados, la juez Pérez decidió no acoger dicha petición por considerar que la imputación fue endeble y los riesgos procesales no fueron debidamente sustentados.

El exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses.

Durante la audiencia, la fiscalía alegó que en este caso quedó demostrado que los imputados entregaban dinero al exdirector Meneses, sin que existiera un fundamento para esta situación.

Algunos de los beneficiarios de los auxilios recibieron fondos hasta por la suma de $120 mil, pero no lograron justificar el uso de los recursos y algunos tampoco concluyeron los cursos o carreras.

El pasado viernes, funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción practicaron una inspección ocular en el Ifarhu y centraron la diligencia en la Oficina de Seguimiento de Auxilios Económicos, ya que ese despacho debe verificar la información aportada por los estudiantes para acceder a los beneficios del Ifarhu.

En la diligencia la fiscalía preguntó a los funcionarios del Ifarhu sobre la mecánica para el otorgamiento de los auxilios económicos y los requisitos para obtener estas facilidades para completar estudios.

Meneses, quien permanece detenido, enfrenta cargos por peculado, blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado durante su gestión.

Entre los imputados también figuran un grupo de 12 estudiantes de la comarca Ngäbe-Buglé, que recibieron auxilios económicos por $25,000 para culminar carreras que no superan los $400 en la Universidad Tecnológica de Panamá.