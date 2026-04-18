Caso Marisol Barría: Tribunal revisa recurso tras dudas sobre la identidad de la víctima

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales tramita un recurso presentado por los abogados de Eloy Antonio Ávila Vega y César Ávila Vega condenados por el homicidio de la joven Marisol Angelina Barría Rodríguez, luego que surgieran dudas de si el cuerpo encontrado en la escena del crimen en el año 1997 corresponde con la identidad de la víctima.

El recurso fue presentado ante el tribunal, luego que los abogados de César Ávila solicitaron una audiencia ante un juez de cumplimiento para que se le concediera una medida cautelar de depósito domiciliario por padecer diabetes, pero la juez ordenó que el detenido deber ser evaluado por el Instituto Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) para entonces tomar una decisión la respecto.

Además, la juez de cumplimiento, Carla Navarro, explicó que ella no era competente para realizar una revisión de la condena aplicada a ambos procesados, luego que se aportó información de que el cuerpo encontrado en el año 1997 podría no corresponder a la de la víctima.

Eloy Antonio Ávila y César Ávila, quienes permanecían en el Centro Penitenciario La Joya cumpliendo una pena de 14 de años de prisión por el homicidio de Marisol Angelina Barría, fueron trasladados a la cárcel El Renacer el pasado mes de marzo, luego que sus abogados alegaron que el Tribunal Electoral no existían registro de la defunción de la víctima.

Tras estos hechos, Rubén Darío Campos, abogado de la familia de la víctima, aseguró que sus familiares están dispuestos a someterse a una prueba de ADN para determinar si los restos encontrados en 1997 corresponden o no a los de Marisol Angelina Barría.

Aida Avila, prima de los condenados, fue quien aseguró que Eloy y César violaron y asesinaron a Marisol Barría, luego que salieron de un baile que se realizaba en el jardín La Unión de La Chorrera.

Aida Ávila también dijo a las autoridades que los restos encontrados en un cerro en las inmediaciones de La Pesa de La Chorrera eran los de Marisol Barría.

El cuerpo de Marisol no pudo ser identificado por sus familiares, ya que cuando las autoridades lo ubicaron estaba en avanzado estado de putrefacción.

Ahora los abogados de ambos condenados piden esclarecer la realidad de los hechos por los que sus clientes fueron sancionados por el delito de homicidio.