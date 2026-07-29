Caso New Business: la Corte mantiene la detención provisional de David Ochy

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A David Ochy se le vincula al caso New Business por la presunta recepción de fondos destinados al pago de obras públicas, pero que fueron presuntamente utilizados para adquirir las acciones de Epasa.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no admitió un recurso de habeas corpus y declaró legal la detención provisional de David Marco Ochy, quien es investigado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en el denominado caso New Business.

A través del Edicto No. 1028, divulgado por la Secretaría General de la Corte, se informó a las partes de la decisión adoptada por la CSJ.

Este caso se encuentra en manos de la Corte porque Ochy es diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), postulado por el partido Realizando Metas. La magistrada Ariadne García fue designada como fiscal de la causa.

El fallo, bajo la ponencia de la magistrada Gisela Agurto, tiene como fundamento los artículos 21, 23 y 32 de la Constitución; los artículos 2495 F y 2574 del Código Judicial, y el artículo 12 del Código Procesal Penal (CPP).

El artículo 12 del CPP señala que “las medidas de coerción, restrictivas de la libertad personal o de otros derechos, son excepcionales. El juez de garantías, al decretar alguna de estas medidas, observará el carácter excepcional, subsidiario, provisional, proporcional y humanitario de estas”.

Mientras que el artículo 2495 F del Código Judicial precisa que “en la fase de instrucción sumarial y en la fase de procesamiento penal, corresponderá al Pleno de la Corte Suprema de Justicia autorizar la aplicación de toda medida cautelar restrictiva de la libertad del diputado principal o suplente, y de las que ordenen secuestros, aprehensiones o cautelaciones contra los bienes de estos”.

El 2 de julio de 2025, Ochy fue extraditado desde Costa Rica, donde permanecía detenido a raíz de una solicitud de la jueza Baloisa Marquínez, quien lo llamó a juicio dentro del proceso New Business.

New Business fue la sociedad utilizada por un grupo de funcionarios y contratistas del Estado para adquirir las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), con fondos públicos.

Ochy fue detenido en Costa Rica el 5 de diciembre de 2023 por una investigación relacionada con presunto blanqueo de capitales, de la cual fue sobreseído. Sin embargo, se mantuvo su detención luego de que Panamá solicitara su extradición por el caso New Business.