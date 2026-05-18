Caso Odebrecht: Aaron Mizrachi enfrentará juicio por blanqueo de capitales el 3 de junio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La juez Baloisa Marquínez fijó para el próximo 3 de junio, el juicio a Aaron Mizrachi, acusado por presunto blanqueo de capitales relacionado con el recibo de fondos de la empresa brasileña Odebrecht.

Marquínez también designó como fecha alterna para la celebración del juicio el 24 de junio, en caso de que la defensa de Mizrachi o la Fiscalía Anticorrupción enfrenten algún contratiempo con la primera.

El juicio a Mizrachi se celebrará luego que la Corte Suprema de Justicia revocara una decisión del Primer Tribunal de Justicia que había excluido a Mizrachi del juicio que se inició el pasado 12 de enero y concluyó el 27 de febrero.

En septiembre de 2025, el Primer Tribunal Superior de Justicia concedió un amparo de garantías constitucionales presentado por Mizrachi y anuló los cargos en su contra por blanqueo de capitales, por lo que quedó excluido del juicio del caso Odebrecht.

Baloisa Marquínez, juez del caso Odebrecht. Archivo.

Sin embargo, el Pleno de la Corte Suprema, en un fallo bajo la ponencia de la magistrada Maribel Cornejo, revocó esa decisión y estimó que Mizrachi debía comparecer a juicio, tal como lo había dispuesto la juez Marquinez en su auto de llamamiento a juicio, fechado el 4 de abril de 2025.

El fallo de la Corte, con fecha del 3 de febrero de 2026, refutó la decisión de los magistrados del Primer Tribunal Superiror de Justicia Carlos H. Pizarro, Guimara Aparicio Ortega y Melina Robinson Oro y aseguró que no existió “un error de denominación del delito” por parte de la juez Marquínez y que el incidente de nulidad que presentó el abogado de Mizrachi no era la vía idónea para objetar el auto de llamamiento a juicio, ya que indujo al Primer Tribunal a un análisis que no era acorde con esa etapa procesal.

Equipo de fiscales del Ministerio Público y querellantes en el juicio Odebrecht.

Aaron Mizrachi, quien es cuñado del expresidente Ricardo Martinelli y padre el alcalde Mayer Mizrachi, es señalado por la Fiscalía Anticorrupción de haber recibido a través de su sociedad Caribbean Holding Ltd fondos de Odebrecht que luego envió a Importadora Ricarmar de Martinelli y al expresidente Juan Carlos Varela (ambos imputados en este caso).

De acuerdo con la fiscalía, Caribbean Holding recibió fondos de la Caja 2 de Odebrecht.

La fiscalía cuenta con la declaración del gerente de ventas de esa sociedad,Alejandro Díaz Araúz, quien aseguró que Mizrachi manejaba las cuentas de Caribbbean Holding.

Odebrecht, en su acuerdo de colaboración con la justicia, aportó documentos que revelaron órdenes de pago en beneficio de Caribbean Holding Services Ltd por un total de $1.4 millones.