Caso Odebrecht arranca con acuerdos de pena y procesados niegan cargos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Dos acuerdos de pena fueron validados por la jueza Baloísa Marquínez antes de la apertura del juicio contra los imputados por el delito de blanqueo de capitales, relacionado con el pago de coimas por parte de la empresa Odebrecht.

Durante la apertura del juicio este lunes 12 de enero de 2026, la jueza Marquínez decretó sendos recesos para que los abogados de Francisco Pérez Ferreira y Juan Carlos Espinosa presentaran solicitudes de acuerdos de pena, las cuales fueron posteriormente validadas.

Sin embargo, no trascendieron los detalles ni las penalidades de los acuerdos alcanzados por ambos imputados.

Por otro lado, Juan Antonio Kuan, abogado del exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima, presentó un incidente de nulidad relacionado con la supuesta falta de evidencias que vinculen a su cliente con el delito de blanqueo de capitales.

Desde el inicio de las investigaciones, el tribunal ha validado un total de 14 acuerdos de pena, la mayoría de ellos antes de la celebración del juicio.

Llega a la audiencia el exdiputado Jorge Alberto Rosas, junto a su abogado José María Castillo, también aparece en la foto el abogado Basilio González. LP/Isaac Ortega

Estos acuerdos de colaboración se suman a los alcanzados por Carlos Ho, Mauricio Cort, André Rebello, Olivio Rodríguez, Luis Eduardo Da Rocha Suárez, Olmedo Méndez Tribaldos, Gabriel Elías Alvarado Far, Andrés Mozes, José Luis Saiz Villanueva, Jorge Espino, Eduardo Patrao, Humberto De León, Fernando Miglaccio Da Silva y Raúl Saint Malo.

Asimismo, Rolando Rodríguez, abogado del exministro de la Presidencia Jimmy Papadimitriu, explicó que en el caso de su defendido se ha producido un fenómeno de doble juzgamiento, ya que los cargos en su contra fueron previamente revisados por el Órgano Judicial, tras una denuncia presentada por el abogado Sidney Sitton.

Durante la apertura del juicio, la jueza Marquínez también consultó a los procesados si se declaraban responsables de los hechos que se les imputan, a lo que todos respondieron ser inocentes.

Abogados en el caso Odebrecht este 12 de enero de 2026. LP/Isaac Ortega

La jueza informó que la audiencia se desarrollará hasta el próximo jueves 15 y que se retomará a las 9:00 a.m. del lunes 19 de enero. Además, explicó que el juzgado desistió de remitir una asistencia judicial para obtener la declaración de varios testigos que debían ser repreguntados por las defensas, cuyos testimonios ya reposan en el expediente.

Finalmente, la jueza Marquínez decretó un receso hasta las 2:00 p.m. para iniciar con la lectura del auto de llamamiento a juicio.