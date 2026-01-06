Caso Odebrecht: incertidumbre y recursos legales a días del juicio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A menos de una semana del inicio del juicio a 23 personas por presunto blanqueo de capitales a través de la recepción de coimas provenientes de la empresa brasileña Odebrecht, el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales aún tiene pendiente resolver un incidente de nulidad por inexistencia de tipo penal presentado por la defensa del exministro Demetrio Papadimitriu.

Fuentes del Órgano Judicial confirmaron que la Fiscalía Anticorrupción fue notificada del recurso presentado por Rolando Rodríguez, quien sostiene que la fiscalía imputa a su cliente el delito de blanqueo de capitales, pero que dentro de la investigación no existe certificación alguna que demuestre la vinculación de su cliente con ese delito.

El recurso también sostiene que la fiscalía atribuye el delito de blanqueo de capitales a Papadimitriu sin establecer con claridad cuál es el delito precedente del que derivaría el lavado de dinero.

El exministro de la Presidencia, Demetrio Jimmy Papadimitriu. Elysée Fernández

La fiscalía atribuye a Papadimitriu haber recibido dineros provenientes de Odebrecht, a través de las empresas de su padre, Diamantis Papadimitriu Vasiladis (q.p.d.), por la venta de arena para la construcción de la línea 1 del Metro de Panamá, mediante las empresas Servimar Pacífico, S.A. y Construcciones Oeste, S.A.

Sin embargo, la defensa del exministro sostiene que su cliente no estuvo vinculado a la gestión de esta obra, ya que era ejecutada por la Secretaría del Metro de Panamá y que nunca tuvo participación en esas empresas, pues no fue hasta el año 2015, tras el fallecimiento de su padre, cuando se vinculó con ellas.

La defensa de Papadimitriu también alega que ya fue investigado en 2015 por el Ministerio Público por estos mismos hechos, a raíz de una denuncia presentada por el abogado Sidney Sittón, y que esa pesquisa concluyó cuando la Contraloría determinó la licitud de sus fondos.

A raíz del archivo de esta denuncia, la defensa de Papadimitriu alega que los cargos presentados contra su cliente en el caso Odebrecht deben ser desestimados, pues ha ocurrido el fenómeno de doble juzgamiento.

La jueza primera liquidadora de causas penales adjunta, Baloisa Marquínez, llamó a juicio a 36 personas por el delito de blanqueo de capitales relacionado con el pago de coimas entregadas por Odebrecht a cambio de obras de infraestructura.

Entre los llamados a juicio por este caso se encuentran el expresidente Ricardo Martinelli, así como sus hijos, Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares. No obstante, los hermanos Martinelli Linares, por ser diputados suplentes del Parlamento Centroamericano, serán juzgados por la Corte.

El juicio por este caso se ha suspendido en seis ocasiones anteriores por distintas razones. Aunque el Órgano Judicial ha señalado que la fecha para realizar el juicio el próximo 12 de enero se mantiene, es probable que algún recurso de última hora pueda obligar a la jueza Marquínez a fijar una nueva fecha.