Caso Odebrecht: juez decidirá pruebas extraordinarias la próxima semana

El juicio por los sobornos de Odebrecht se suspendió —nuevamente— este viernes 23 de enero, en esta ocasión por la ausencia del abogado Abdel Almengor, defensor del español Jaumes Pamies Dolande, mientras que el próximo lunes la juez Baloisa Marquínez deberá decidir si admite las pruebas extraordinarias de la fiscalía y la defensa.

Marquínez anunció que Almengor recibirá una sanción —$100 de multa— por ausentarse del juicio sin presentar una excusa y sin habilitar un abogado sustituto.

Almengor, de la firma Infante & Pérez Almillano (Ipal), no presentó una excusa previa y tampoco habilitó a algún abogado que pudiera asistir a su defendido, quien tampoco se encontraba presente (ni en la sala ni vía Zoom). En la sala tampoco había más nadie de la firma, que pudiera reemplazar a Almengor.

Pamies sí puede ausentarse de la sesión; pero no así su abogado.

Tampoco estaba presente el defensor público asignado por la juez, el abogado Raúl Almanza. No obstante, la ausencia de Almanza sí había sido comunicada formalmente al tribunal, desde el 15 de enero pasado. Fernando Peñuelas, que también es defensor público, se ofreció a asumir la representación de Pamies, pero como este imputado no estaba participando de la sesión, no se le pudo consultar si estaba de acuerdo con la propuesta o no. Tampoco la juez se mostró de acuerdo con la intención de Peñuelas.

Ante esta situación, la juez declaró un receso de 20 minutos para dar oportunidad a que apareciera alguien de Ipal. Fue en vano: nadie llegó y Marquínez finalmente anunció la suspensión del juicio hasta el próximo lunes 26 de enero a las 8:30 a.m.

Este viernes se tenía previsto que la fiscal anticorrupción, Ruth Morcillo, sustentara sus objeciones a las casi 50 pruebas extraordinarias presentadas por las defensas de los imputados.

Sin embargo, esto deberá esperar hasta la próxima semana cuando se reanude el juicio.

Cumplida esta fase, la jueza Marquínez decidirá la admisión de las pruebas extraordinarias aportadas tanto por la fiscalía como por los defensores.

Las sesiones desarrolladas esta semana culminaron con tres acuerdos de pena alcanzados por los imputados Ricardo Francolini, Javier Pérez Ferreira y Juan Carlos Espinosa, quienes negociaron con la fiscalía penas de prisión y la devolución de dinero.

Según la fiscalía en este caso ya se han alcanzado unos 20 acuerdos de pena que han permitido a algunos imputados colaborar con el proceso a cambio de recibir penas de prisión menos graves.

También se excluyó del juicio al imputado Aaron Mizrachi, quien está pendiente de que la Corte Suprema de Justicia resuelva una apelación de un amparo de garantías constitucionales.

Se esperaba que al concluir esta semana el juez Marquínez hubiese tomado una decisión con relación a las pruebas extraordinarias presentadas por la fiscal Ruth Morcillo y los abogados defensores, pero dicho trámite no se pudo cumplir.

Marquínez también actúa como juez relatora en el juicio que se le sigue a un grupo de personas detenidos en la operación Fisher y que son procesadas por presunto blanqueo de capitales.