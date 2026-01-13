Caso Odebrecht: se retoma el juicio y avanza la lectura del auto de llamamiento

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El juicio a los implicados en el caso Odebrecht se reanudó este martes 13 de enero, en su segundo día de audiencias. La jueza Baloisa Marquínez abrió la sesión a las 9:05 a.m. y dio continuidad a la lectura del auto de llamamiento a juicio, emitido el 7 de noviembre de 2022.

En dicho documento, el tribunal consideró procedente formular cargos por el delito de blanqueo de capitales contra los procesados.

El expediente incluye 21 incidentes presentados por la defensa, entre ellos solicitudes de nulidad, alegatos por doble juzgamiento y cuestionamientos a la competencia del tribunal, todos rechazados durante la fase previa del proceso.