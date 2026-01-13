Panamá, 13 de enero del 2026

    SEGUNDO DÍA

    Caso Odebrecht: se retoma el juicio y avanza la lectura del auto de llamamiento

    José González Pinilla
    Caso Odebrecht: se retoma el juicio y avanza la lectura del auto de llamamiento
    Órgano Judicial este 13 de enero de 2026. Reinicia el juicio de Odebrecht. LP/Isaac Ortega

    El juicio a los implicados en el caso Odebrecht se reanudó este martes 13 de enero, en su segundo día de audiencias. La jueza Baloisa Marquínez abrió la sesión a las 9:05 a.m. y dio continuidad a la lectura del auto de llamamiento a juicio, emitido el 7 de noviembre de 2022.

    En dicho documento, el tribunal consideró procedente formular cargos por el delito de blanqueo de capitales contra los procesados.

    El expediente incluye 21 incidentes presentados por la defensa, entre ellos solicitudes de nulidad, alegatos por doble juzgamiento y cuestionamientos a la competencia del tribunal, todos rechazados durante la fase previa del proceso.

    José González Pinilla

    Editor

