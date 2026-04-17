Caso Pase-U: imputan cargos y aplican medida cautelar de notificación periódica a comerciante

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un juez de garantías imputó cargos por el delito de peculado y aplicó medidas cautelares de notificación dos veces a la semana, a una comerciante de origen chino por la apropiación de 144 cheques y la manipulación de 84 tarjetas Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), manejados por la agencia regional del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) de Panamá Este.

En una audiencia celebrada hoy en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora (SPA), un juez de garantías acogió la imputación presentada por la Fiscalía Anticorrupción y decidió aplicarle la medida cautelar de impedimento de salida del país, el retiro de pasaportes y la notificación periódica los días lunes y viernes de cada semana.

La fiscalía atribuye a la comerciante haber hecho efectivos de manera irregular 144 cheques en comercios de Panamá Este que correspondían a pagos realizados a estudiantes beneficiados con becas del Ifarhu y 84 tarjetas correspondientes del Pase-U.

En este caso la fiscalía logró establecer la vinculación de 15 locales comerciales de Panamá Este que estarían relacionados con la captación de cheques del Iarhu y tarjetas del Pase-U.

La comerciante fue detenida ayer en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuando llegaba en un vuelo procedente de China y de inmediato fue puesta a órdenes de la Fiscalía Anticorrupción.

Las investigaciones señalan que los cheques fueron endosados a nombre de comerciantes para hacer efectivo su cobro, en un esquema que habría generado una afectación económica de $145,266.

Por este caso, tres personas han sido imputadas, entre ellas un exdirector de la agencia regional del Ifarhu en Panamá Este y otro comerciante de origen chino.

La Fiscalía Anticorrupción inició la investigación en 2022, tras una denuncia presentada por el Ifarhu y la entrega de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, en el que se reflejaban irregularidades en la tramitación de 414 cheques y 84 tarjetas Clave Social correspondientes a programas de becas del Ifarhu y del PASE-U manejados en la sede regional de Panamá Este.

En la investigación, la fiscalía logró establecer que, aunque algunos estudiantes ya habían culminado sus carreras, se continuaban emitiendo cheques a su nombre que luego eran cobrados por terceros.