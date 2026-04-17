Panamá, 17 de abril del 2026

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    Caso Pase-U: imputan cargos y aplican medida cautelar de notificación periódica a comerciante

    Juan Manuel Díaz
    Caso Pase-U: imputan cargos y aplican medida cautelar de notificación periódica a comerciante
    La audiencia se realizó en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora. Foto: LP / Alexander Arosemena

    Un juez de garantías imputó cargos por el delito de peculado y aplicó medidas cautelares de notificación dos veces a la semana, a una comerciante de origen chino por la apropiación de 144 cheques y la manipulación de 84 tarjetas Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), manejados por la agencia regional del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) de Panamá Este.

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    En una audiencia celebrada hoy en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora (SPA), un juez de garantías acogió la imputación presentada por la Fiscalía Anticorrupción y decidió aplicarle la medida cautelar de impedimento de salida del país, el retiro de pasaportes y la notificación periódica los días lunes y viernes de cada semana.

    La fiscalía atribuye a la comerciante haber hecho efectivos de manera irregular 144 cheques en comercios de Panamá Este que correspondían a pagos realizados a estudiantes beneficiados con becas del Ifarhu y 84 tarjetas correspondientes del Pase-U.

    En este caso la fiscalía logró establecer la vinculación de 15 locales comerciales de Panamá Este que estarían relacionados con la captación de cheques del Iarhu y tarjetas del Pase-U.

    La comerciante fue detenida ayer en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuando llegaba en un vuelo procedente de China y de inmediato fue puesta a órdenes de la Fiscalía Anticorrupción.

    Las investigaciones señalan que los cheques fueron endosados a nombre de comerciantes para hacer efectivo su cobro, en un esquema que habría generado una afectación económica de $145,266.

    Por este caso, tres personas han sido imputadas, entre ellas un exdirector de la agencia regional del Ifarhu en Panamá Este y otro comerciante de origen chino.

    La Fiscalía Anticorrupción inició la investigación en 2022, tras una denuncia presentada por el Ifarhu y la entrega de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, en el que se reflejaban irregularidades en la tramitación de 414 cheques y 84 tarjetas Clave Social correspondientes a programas de becas del Ifarhu y del PASE-U manejados en la sede regional de Panamá Este.

    En la investigación, la fiscalía logró establecer que, aunque algunos estudiantes ya habían culminado sus carreras, se continuaban emitiendo cheques a su nombre que luego eran cobrados por terceros.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


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