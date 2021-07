Caso pinchazos: dos querellantes retiran acusación contra Ricardo Martinelli

Dos de los seis querellantes dentro del proceso que se le sigue a Ricardo Martinelli, por escuchas ilegales, habrían llegado a un acuerdo con la defensa del exmandatario.

Se trata de Juan Carlos Navarro, exalcalde de la capital, y Mauro Zúñiga, exdirigente del gremio de médicos. Fuentes del Órgano Judicial confirmaron que Navarro presentó un escrito en la Oficina Judicial para informar que retira la acusación y manifiesta que no tiene intención de continuar con el proceso.

En tanto, Zúñiga presenta un documento notariado, a través del abogado Carlos Ameglio Moncada, en el que indica que, en efecto, desiste de la “pretensión en el proceso”.

Rosendo Rivera, una de las víctimas querellantes, confirmó que alguno llegaron a acuerdos con los abogados de Martinelli. En un principio dijo que eran Navarro, Zúñiga y un “tercero”, sin mencionar nombres.

“El último todavía está ahí, es un tercer querellante, pero todavía hasta que en el Tribunal no me lo certifique no podría decirlo”, aseguró Rivera en Telemetro.

David Cuevas, abogado de Rivera, dijo que se reunió en tres ocasiones con los abogados de Martinelli, “pero su propuesta no satisface a la víctima Rosendo Rivera. Así que si no mejoran su oferta y cumplen con las aspiraciones de mi representado, nos mantenemos en el caso”.

Indicó que “la estrategia de la defensa es tratar de llegar a acuerdos con todos los querellantes”.

Balbina Herrera, Mitchell Doens y el periodista Rubén Polanco informaron que se mantienen en el proceso.

“No voy a sentarme con el señor Martinelli. No me interesa su dinero. Yo quiero que él salga diciendo: yo cometí el error, yo grabé, es verdad y quiero pedir perdón al pueblo panameño”, dijo Balbina Herrera.

La semana pasada, el Tribunal de Juicio Oral rechazó, por “improcedente”, una serie de peticiones de la defensa del exgobernante, entre ellas, una audiencia para presentar una tercera incapacidad médica para suspender el juicio programado para este miércoles 21 de julio.

En su cuenta de Twitter, el expresidente informó que estará presente en el juicio. “No me escondo, doy la cara”, aseguró.

Iré a todas las audiencias del amañado juicio político a pesar de mi estado de salud. No me escondo, doy la cara. No como mis oponentes que se ocultan detras de jueces corruptos y de medios y organizaciones fantasmas. Yo peleo de frente, espero que tú Gaby Carrizo hagas lo mismo pic.twitter.com/CI2S6I1UbV — Ricardo Martinelli (@rmartinelli) July 19, 2021