Panamá, 08 de agosto del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Caso Suntracs: juez declara causa compleja y levanta restricción de movilidad a imputados

    Juan Manuel Díaz
    Una juez de garantías cambio la medida cautelar de impedimento de salida de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón a los obreros del Suntracs.

    Un juez de garantías de la provincia de Panamá declaró como causa compleja y concedió un año de más de investigación al Ministerio Público dentro del proceso que se le sigue 83 miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), imputados de los delitos de lesiones personales y daños durante enfrentamientos con la policía en las inmediaciones de las nuevas instalaciones del Hospital del Niño el pasado 12 de febrero.

    Además, la juez también levantó las medidas cautelares de impedimento de salida de la provincia de Panamá, Panamá Oeste y Colón para 82 de los 83, pero les mantuvo el reporte periódico y una medida de alejamiento de las víctimas.

    La juez estimó que en este caso la declaratoria de causa compleja es viable debido a la gran cantidad de imputados que están en el proceso, así como la necesidad de garantizar el derecho a la defensa a los procesados.

    Además, recalcó que el cambio de medidas cautelares para casi la totalidad de los investigados, se da para garantizar el derecho humano al trabajo.

    Dicha petición fue aprobada por la juez luego que los abogados defensores explicaron que muchos de los investigados requieren movilizarse para trabajar en proyectos que están fuera de la provincia en la que residen.

    Debido a los los enfrentamientos entre miembros del Suntracs y agentes antimotines, la avenida Balboa quedó repleta de bloques, varillas y piedras. LP Isaac Ortega

    Los abogados del Suntracs, Rubén Castrejo y Rolando Rodríguez, explicaron que sus clientes han permanecido durante meses sin poder salir de sus provincias, lo que les ha impedido trabajar en proyectos de construcción que se realizan en diferentes puntos del país.

    Sin embargo, las fiscales Elizabeth Carrión y Jenybeth Barraz presentaron un recurso de apelación contra las decisiones asumidas por la juez de garantías y la audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones se fijó para el próximo 1 de septiembre a las 8:30 p.m.

    La fiscalía también ha solicitado incluir en la investigación un informe de auditoría realizado a la empresa Acciona Construcción, responsable de la construcción del nuevo Hospital del Niño, que reportó daños por la suma de 2 millones de dólares.

    El director de la Policía dijo que todos aquellos que participaron de los enfrentamientos serán judicializados. LP Isaac Ortega

    Los 83 miembros del Suntracs fueron aprehendidos durante enfrentamientos registrados el pasado 12 de febrero en las instalaciones del nuevo Hospital del Niño, durante una serie de protestas contra la Ley 462 de la Caja de Seguro Social.

