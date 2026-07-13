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    Caso Town Center: la audiencia de imputación de cargos será en octubre

    La investigación a cargo de la Fiscalía Metropolitana es por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada y hurto.

    Juan Manuel Díaz
    Caso Town Center: la audiencia de imputación de cargos será en octubre
    Hasta el 3 de julio de 2023, el presidente de Costa del Este Town Center Group fue José Manuel Bern.

    El próximo 2 de octubre debe celebrarse la audiencia para imputar cargos a José Manuel Bern Barbero, quien es investigado por la presunta comisión del delito de estafa y hurto agravado en perjuicio de la sociedad Costa del Este Town Center Group, S.A.

    +info

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    La audiencia estaba inicialmente programada para el pasado 10 de julio, pero Bern solicitó posponerla, dado que se encontraba fuera del país.

    La denuncia presentada por Costa del Este Town Center también incluye como querellados a Herman Bern Pittí y sus hijos Ingrid Bern Barbero y Jaqueline Bern Barbero.

    Los denunciados representan al Grupo Empresas Bern (GEB) y son socios de Costa del Este Town Center Group en el centro comercial que lleva ese nombre.

    Hace dos años, un tribunal arbitral condenó a GEB a pagar $77.8 millones a su socio por daños, costas e incumplimientos derivados de la construcción del mall en Costa del Este.

    La Prensa pudo conocer que GEB no ha pagado la cantidad ordenada en el laudo arbitral.

    Ahora, la investigación se encuentra en manos de la Fiscalía Metropolitana, que solicitó a la Oficina Judicial el agendamiento de una audiencia de solicitudes múltiples, en la que se determinará si el juez acoge la solicitud de imputación y aplica medidas cautelares.

    Costa del Este Town Center también está exigiendo a Bern un resarcimiento civil por un monto de $1.8 millones.

    Costa del Este Town Center Group, S.A. está conformada por Inversiones Panamá Viejo, S.A. y Townshare, S.A., representadas por Raimundo Casimiro López Arango y Alberto Motta Page, respectivamente.

    Hasta el 3 de julio de 2023, el presidente de Costa del Este Town Center Group fue José Manuel Bern.

    Información en desarrollo...

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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