César Caicedo, detenido en operación Nodriza, es trasladado del Santo Tomás a un hospital en Brisas del Golf

Caicedo es investigado por la presunta comisión del delito de conspiración para el tráfico de drogas por las costas de Panamá Oeste.

César Caicedo, presunto cabecilla de una red dedicada al tráfico de drogas desmantelada en la llamada operación Nodriza, fue trasladado del Hospital Santo Tomás a un centro privado ubicado en Brisas del Golf, en el distrito de San Miguelito.

Fuentes del Órgano Judicial confirmaron que, si bien la orden fue impartida por la juez de garantías Carolina Santa María, el traslado fue solicitado por el fiscal de drogas William Granados.

El pasado 29 de mayo, el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial concedió una medida de depósito hospitalario temporal a Caicedo para que se sometiera a una serie de exámenes médicos a raíz de una dolencia cardíaca, tras lo cual debe volver a prisión.

En la solicitud enviada por Granados al director de la Policía Nacional para hacer efectivo el traslado de Caicedo al hospital de Brisas del Golf, se pide también redoblar las medidas de seguridad sobre el investigado mientras permanezca en ese centro hospitalario.

Caicedo fue aprehendido en la denominada operación Nodriza como presunto cabecilla de una red dedicada al tráfico de drogas en el área de Panamá Oeste.

Según la fiscalía, el grupo usaba embarcaciones para la introducción de drogas, que eran escondidas en residencias del distrito de Arraiján (Panamá Oeste) y luego las introducían en vehículos modificados para posteriormente sacarlas del país.

En la Operación Nodriza se decomisaron vehículos y armas de fuego. LP/Elysée Fernández

La Fiscalía de Drogas y la Policía Nacional realizaron múltiples diligencias de seguimiento y vigilancia de reuniones sostenidas por miembros de la red criminal para el trasiego de estupefacientes.

Por este caso, un juez de garantías imputó cargos a otras cinco personas, a quienes la fiscalía señala como parte de una estructura criminal que usaba las costas de Panamá Oeste para el tráfico de drogas.

César Caicedo es padre de Dayra Caicedo, secuestrada el 19 de febrero de 2025 cuando salía de su residencia en Vista Alegre, Arraiján. Posteriormente, el 24 de marzo, la joven fue abandonada en una estación de combustible sin que se pagara rescate por su liberación.