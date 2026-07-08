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    MINISTERIO DE GOBIERNO

    Chanan Singh asume como nuevo director del Sistema Penitenciario

    Getzalette Reyes
    Chanan Singh asume como nuevo director del Sistema Penitenciario
    El 1 de junio pasado ocurrió una fuga masiva de presos de La Joyita. Foto/Policía Nacional

    La Dirección General del Sistema Penitenciario comunicó que Chanan Singh será el nuevo director general de la institución, en reemplazo de Jorge Torregroza, quien presentó su renuncia al cargo el pasado mes de junio.

    +info

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    De acuerdo con la entidad, Singh cuenta con más de 40 años de experiencia en seguridad, inteligencia estratégica y administración penitenciaria, y ha ocupado diversos cargos dentro de instituciones del Estado.

    Su designación se produce luego de la salida de Torregroza, cuya renuncia fue aceptada de forma inmediata por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, tras completar 20 meses al frente del Sistema Penitenciario.

    La salida de Torregroza ocurrió en medio de la crisis generada por la fuga masiva de privados de libertad del centro penitenciario La Joyita, registrada el pasado 1 de junio.

    La Dirección General del Sistema Penitenciario no informó, por el momento, sobre las primeras medidas que impulsará Singh al frente de la institución.

    Getzalette Reyes

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