Chiriquí: asesinan a representante del corregimiento de Veladero de Tolé

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El representante del corregimiento de Veladero de Tolé, en la provincia de Chiriquí, fue asesinado este lunes 18 de mayo de 2026, confirmaron fuentes oficiales a La Prensa.

Se trata de Juan Ruperto Degracia Murillo, quien habría perdido la vida en un ataque armado registrado en el sector de Llano Limón. En este hecho, otras cinco personas resultaron heridas.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con los responsables del homicidio y esclarecer el móvil del ataque.

Fuentes oficiales señalaron que Degracia Murillo, quien militaba en el Partido Revolucionario Democrático, había sido víctima de un atentado hace dos años.