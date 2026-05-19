Panamá, 19 de mayo del 2026

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    ATAQUE

    Chiriquí: asesinan a representante del corregimiento de Veladero de Tolé

    Juan Manuel Díaz
    Chiriquí: asesinan a representante del corregimiento de Veladero de Tolé
    Investigan asesinato de Juan Ruperto Degracia Murillo, representante de Veladero de Tolé en Chiriquí. Imagen tomada de Instagram

    El representante del corregimiento de Veladero de Tolé, en la provincia de Chiriquí, fue asesinado este lunes 18 de mayo de 2026, confirmaron fuentes oficiales a La Prensa.

    Se trata de Juan Ruperto Degracia Murillo, quien habría perdido la vida en un ataque armado registrado en el sector de Llano Limón. En este hecho, otras cinco personas resultaron heridas.

    Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con los responsables del homicidio y esclarecer el móvil del ataque.

    Fuentes oficiales señalaron que Degracia Murillo, quien militaba en el Partido Revolucionario Democrático, había sido víctima de un atentado hace dos años.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


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