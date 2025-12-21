Chiriquí: retienen 300 sacos de cebolla de presunto contrabando

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un vehículo articulado, con destino a la ciudad de Panamá, fue retenido en el sector de Guabalá, provincia de Chiriquí, con cerca de 300 sacos de cebolla.

De acuerdo con la Autoridad Nacional de Aduanas, el conductor, de nacionalidad panameña, informó que la mercancía procedía de Cerro Punta, pero tras una verificación se detectó una posible irregularidad en la documentación.

“El documento presentado resultó alterado, situación que fue corroborada por el mismo productor, quien confirmó que no había realizado venta alguna de cebolla”, se resalta en un comunicado de la entidad.

Se informó, que en la revisión en el puesto de control de Guabalá, que el camión también transportaba productos como zapallos, zanahorias, remolachas y papas, entre otros.

Aduanas indicó que estos productos también fueron retenidos para la respectiva inspección del personal del Ministerio de Salud y del Departamento de Salud Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, a fin de que certifiquen si esta mercancía cumple con las normas de seguridad para el consumo.

El camión y las mercancías fueron trasladados a la sede de la Autoridad de Aduanas en David, para continuar con los trámites legales correspondientes.