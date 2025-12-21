Choque en el puente Centenario termina en incautación de droga

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La colisión de dos vehículos en el puente Centenario no solo provocó un descomunal congestionamiento vehicular la mañana de este sábado 20 de diciembre, sino que también dejó al descubierto el trasiego de sustancias ilícitas, luego de que uno de los autos involucrados transportara un cargamento de droga.

El accidente se registró entre un vehículo particular de color blanco y un automóvil tipo pickup que transportaba sacos de naranjas.

Al llegar al lugar, agentes de la Policía Nacional encontraron el auto blanco con daños en su parte frontal y procedieron a inspeccionarlo.

Durante la revisión, los uniformados descubrieron varios paquetes ocultos en el interior del vehículo. Tras el análisis correspondiente, se determinó que se trataba de 251 paquetes de presunta droga.

#PuenteCentenario | Tras una alerta ciudadana por una colisión vehicular, unidades policiales incautaron 251 paquetes de presunta sustancia ilícita dentro de un vehículo y aprehendieron a una persona. #PlanFirmeza pic.twitter.com/USVBNgnC0Y — Policía Nacional (@policiadepanama) December 20, 2025

El subcomisionado David Arroyo, de la Zona Policial del Canal, informó que una persona fue aprehendida en relación con este caso, el cual quedó a órdenes de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.