Christoph Zollinger, el expropietario de Mossack Fonseca, será juzgado en marzo de 2026

    PROCESO

    Rolando Rodríguez B.
    Desaparecida firma Mossack Fonseca.

    El llamado tercer hombre de la desaparecida firma de abogados panameña Mossack Fonseca, el ciudadano suizo Christoph Zollinger, será juzgado el año entrante en Alemania, de acuerdo con versiones de prensa de los medios ZDF, Tamedia y Der Standard.

    Fallece el abogado Ramón Fonseca Mora a los 71 años

    El juicio se llevará a cabo en el Tribunal Regional de Colonia, Alemania. El abogado, de 56 años, fue copropietario de la firma panameña Mossack Fonseca durante más de una década, tiempo durante el cual se alega que el bufete ayudó a jefes de estado y de gobierno, autócratas, narcotraficantes, famosos y deportistas profesionales a ocultar sus bienes y cometer otros delitos.

    Zollinger está acusado de “formar organizaciones criminales y ayudar e instigar la evasión fiscal en dos casos”, dijo una declaración judicial obtenida por los medios de comunicación, informó el International Consortium of Investigative Jornalist (ICIJ). Los fiscales alegan una pérdida fiscal de unos $15 millones, vinculada a unas 50 empresas extraterritoriales.

    Zollinger fue uno de los socios de Mossack Fonseca durante años. En 2016, el ICIJ, el diario alemán Süddeutsche Zeitungy más de 100 medios de comunicación social de todo el mundo revelaron cómo la firma panameña ayudó a políticos, celebridades, estafadores y otros a establecer empresas fantasmas en múltiples jurisdicciones, tras una filtración de 11.5 millones de archivos confidenciales de la firma.

    Christoph Zollinger

    Mientras tanto en Panamá, un tribunal cerró el juicio de los llamados Papeles de Panamá en junio de 2024, cuando fueron absueltas las 28 personas que se enfrentaron el juicio por su supuesto papel en la creación de empresas fantasmas protagonistas de escándalos de soborno y corrupción en Brasil y Alemania, entre muchos otros países.

    En 2026 se cumplirán diez años de la masiva filtración de documentos de la firma panameña. En ese tiempo se han escrito varios libros y hasta canciones sobre el caso, documentales, podcasts, películas, incontables condenas y renuncias de gobernantes y empresarios y de haberse cambiado leyes y recuperado más de mil millones de dólares tras la publicación de los reportajes, considerados hasta el día de hoy la mayor filtración y proyecto cooperativo entre medios de comunicación social.

    El juicio a Zollinger está previsto para marzo de 2026, seis años después de que investigadores alemanes emitieron una orden de arresto internacional contra él. Para entonces, Zollinger residía de nuevo en su natal Suiza, donde restauraba antiguas granjas, escribía un thriller bajo el seudónimo de «Christoph Martin» y trabajaba en inteligencia artificial.

    La orden de arresto contra Zollinger fue suspendida en 2024. Luego, cuando los medios de comunicación especializados le solicitaron sus comentarios, Zollinger, a través de su abogado, declaró que no deseaba hacer comentarios sobre el proceso en curso. De ser declarado culpable, podría enfrentar hasta siete años y medio de prisión.

    Rolando Rodríguez B.

    Asesor de investigaciones periodísticas.

