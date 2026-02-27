Panamá, 27 de febrero del 2026

    Patrullaje marítimo

    Cinco aprehendidos tras decomiso de una tonelada de droga en Punta Mala, Los Santos

    Henry Cárdenas P.
    El decomiso se registró al sur de Punta Mala, Los Santos. Cortesía

    Una embarcación con cinco tripulantes a bordo, que transportaba cerca de una tonelada de droga, fue retenida por agentes del Servicio Nacional Aeronaval al sur de Punta Mala, provincia de Los Santos.

    El reporte preliminar de la entidad explica que la acción se dio en medio de un patrullaje marítimo y, tras abordar la embarcación, los agentes ubicaron 1,163 paquetes con droga.

    Se informó que al intentar remolcar la lancha, esta tenía una fisura en la proa, lo que complicó que flotara. Esto provocó, que en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Los Santos, la carga y los tripulantes fueran trasladados a la Estación Aeronaval de Mensabé, Los Santos.

    De acuerdo con los datos del Servicio Aeronaval, en lo que va de este año 2026 se han incautado 17.9 toneladas de sustancias ilícitas en 15 operativos realizados en diferentes puntos del país.

    Henry Cárdenas P.

