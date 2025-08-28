Panamá, 28 de agosto del 2025

    Policía Nacional

    Cinco viajeros fueron detenidos con 80 mil dólares ocultos bajo su ropa interior

    Henry Cárdenas P.
    El dinero retenido no fue declarado en los trámites para ingresar al país. Cortesía

    La Autoridad Nacional de Aduanas informó este jueves 28 de agosto que cinco viajeros españoles, en vuelos diferentes, fueron detenidos con al menos 80 mil dólares en efectivo, ocultos en la ropa interior.

    De acuerdo con las autoridades, los vuelos procedían de La Habana (Cuba), con destino al Aeropuerto Internacional de Panamá Pacífico.

    El primer caso se dio cuando dos viajeras españolas arribaron a la terminal aérea y al ser consultadas sobre la Declaración Jurada Digital, respondieron que no la habían realizado. Ante esta situación, se procedió a enviarlas a una inspección secundaria con el sistema tecnológico Body Scan y se detectó que traían dinero oculto en su ropa interior.

    Se precisa que a una de las pasajeras se le encontraron 18 mil 400 dólares y a la otra 18 mil 592, dinero que fue retenido.

    Por otro lado, en el segundo caso, la Autoridad de Aduanas registró que otros tres pasajeros españoles, también procedentes de La Habana, informaron a los inspectores aduaneros que tampoco habían realizado la Declaración Jurada Digital. De igual forma, fueron enviados a la revisión con el Body Scan y también se detectó que traían el dinero oculto en su ropa interior.

    Al primer pasajero se le hallaron 15 mil 466 dólares, al segundo 13 mil 700 dólares y al tercero 13 mil 843 dólares.

    En total, a los cinco pasajeros se les retuvo 80 mil 31 dólares sin declarar.

    Se informó que las investigaciones por estos casos quedaron en manos del Ministerio Público.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

