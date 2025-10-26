Panamá, 26 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    INVESTIGACIÓN EN CURSO

    Ciudadano estadounidense fue asesinado en Chiriquí; menor de 16 años enfrenta cargos

    Flor Bocharel Q.
    Robo, incendiarismo y homicidio: menor de 16 años señalado en caso de Volcancito. Imagen ilustrativa

    Un juez de garantías imputó cargos a un menor de 16 años por la presunta comisión de los delitos de homicidio agravado, robo agravado e incendiarismo, tras la muerte de un ciudadano estadounidense en Volcancito, distrito de Boquete, provincia de Chiriquí, ocurrida en la madrugada del sábado 25 de octubre.

    El fiscal de Adolescentes, Johnny Torres, presentó pruebas que vinculan al adolescente con el hecho que ha consternado a la población local.

    En una audiencia celebrada este domingo 26 de octubre, se ordenó la detención provisional del adolescente, confirmó el Ministerio Público.

    Según fuentes policiales, la víctima, identificada como Bruce Stang, de 78 años, fue hallada semi enterrada en la parte posterior de su residencia.

    El menor fue remitido al Centro de Cumplimiento de Menores Arturo Miró, en la ciudad de David, mientras continúan las investigaciones.

    Flor Bocharel Q.


