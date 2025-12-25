Clan del Golfo coloca minas antipersonales alrededor de bases binacionales en Darién, confirma ministro

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, reveló que miembros del Clan del Golfo han estado colocando minas antipersonales en los alrededores de las bases binacionales ubicadas en la provincia de Darién, con el objetivo de afectar a los agentes fronterizos de Panamá y Colombia.
Durante una visita realizada en la víspera de Navidad al Puesto Binacional de Alto Limón, en Darién, el ministro confirmó que recientemente la organización narcoparamilitar rodeó la base con estos artefactos explosivos, los cuales son enterrados o camuflados y se activan por presión o proximidad, provocando lesiones graves o incluso la muerte.
Ábrego indicó que estas acciones buscan afectar a los agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) cuando salen a patrullar, así como a miembros del Ejército de Colombia.
“Han estado instalando minas quiebrapatas alrededor de nuestros puestos binacionales”, reiteró el ministro, al tiempo que explicó que estas acciones responden al incremento de las operaciones contra el narcotráfico, especialmente en esta región, donde existen extensas plantaciones de coca.
“Allá arriba todo es mata de coca. Eso es lo que se produce y la Policía de Colombia lo combate todos los días de su lado, y nosotros del nuestro”, explicó Ábrego a los periodistas durante la gira.
El ministro aseguró que hasta el momento ningún agente ha salido herido con estas minas debido a que son encontradas a tiempo y desactivadas de inmediato.
Al Puesto Binacional de Alto Limón solo se puede acceder por vía aérea, en helicóptero.
Por su parte, el director del Senafront, Larry Solís Velásquez, informó la semana pasada que en esta zona fronteriza de Darién fueron capturadas varias personas, entre ellas dos individuos presuntamente vinculados a la organización criminal Tren de Aragua.
Detalló que durante un operativo fueron localizados y destruidos cinco artefactos explosivos improvisados: dos en las inmediaciones de la Base Binacional La Olla y otros tres en el sector de Alto Limón.