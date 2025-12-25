Clan del Golfo coloca minas antipersonales alrededor de bases binacionales en Darién, confirma ministro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, reveló que miembros del Clan del Golfo han estado colocando minas antipersonales en los alrededores de las bases binacionales ubicadas en la provincia de Darién, con el objetivo de afectar a los agentes fronterizos de Panamá y Colombia.

Durante una visita realizada en la víspera de Navidad al Puesto Binacional de Alto Limón, en Darién, el ministro confirmó que recientemente la organización narcoparamilitar rodeó la base con estos artefactos explosivos, los cuales son enterrados o camuflados y se activan por presión o proximidad, provocando lesiones graves o incluso la muerte.

Ábrego indicó que estas acciones buscan afectar a los agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) cuando salen a patrullar, así como a miembros del Ejército de Colombia.

“Han estado instalando minas quiebrapatas alrededor de nuestros puestos binacionales”, reiteró el ministro, al tiempo que explicó que estas acciones responden al incremento de las operaciones contra el narcotráfico, especialmente en esta región, donde existen extensas plantaciones de coca.

Un agente del Senafront en el Puesto Binacional de Alto Limón, en Darién. LP/Elysée Fernández

“Allá arriba todo es mata de coca. Eso es lo que se produce y la Policía de Colombia lo combate todos los días de su lado, y nosotros del nuestro”, explicó Ábrego a los periodistas durante la gira.

El ministro aseguró que hasta el momento ningún agente ha salido herido con estas minas debido a que son encontradas a tiempo y desactivadas de inmediato.

Al Puesto Binacional de Alto Limón solo se puede acceder por vía aérea, en helicóptero.

El ministro de Seguridad Públicas, Frank Ábrego, realizó el 24 de diciembre una visita al Puesto Binacional de Alto Limón, en Darién. LP/Elysée Fernández

Por su parte, el director del Senafront, Larry Solís Velásquez, informó la semana pasada que en esta zona fronteriza de Darién fueron capturadas varias personas, entre ellas dos individuos presuntamente vinculados a la organización criminal Tren de Aragua.

Detalló que durante un operativo fueron localizados y destruidos cinco artefactos explosivos improvisados: dos en las inmediaciones de la Base Binacional La Olla y otros tres en el sector de Alto Limón.

Puesto Binacional de Alto Limón, en Darién. LP/Elysée Fernández

Puesto Binacional de Alto Limón, en Darién. Agentes del Senafront y del ejército de Colombia trabajan conjunto para el combate al narcotráfico. LP/Elysée Fernández

Vistas del Puesto Binacional de Alto Limón, en Darién. LP/Elysée Fernández

Miembros del Ejército y Policía de Colombia en el Puesto Binacional de Alto Limón, frontera en Darién. LP/Elysée Fernández