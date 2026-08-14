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    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Comanche es imputado y quedó detenido provisionalmente como parte de la operación Jericó

    Juan Manuel Díaz
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    Comanche es imputado y quedó detenido provisionalmente como parte de la operación Jericó
    Comanche llegó a Panamá, esposado y custodiado desde el Colombia, el pasado 12 de agosto de 2026.

    El juez de garantías Fermín Bonilla imputó cargos por blanqueo de capitales y conspiración para el tráfico de drogas y ordenó la detención provisional de Néstor Sánchez (alias Comanche) por su presunta vinculación a una red criminal desmantelada en la operación Jericó.

    +info

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    Sánchez, quien llegó hace dos días a Panamá extraditado por Colombia, enfrenta ahora los cargos de blanqueo de capitales y conspiración para el tráfico de drogas.

    La Fiscalía de Drogas le atribuye una activa participación en la estructura operativa de la red, sobre todo en la movilización de dinero.

    La investigación de la Fiscalía de Drogas reveló que el imputado logró ingresos por la suma de $2 millones procedentes de actividades ilícitas.

    Entre los bienes incuatados por la fiscalía a Sánchez se encuentran un apartamento en el área de Santa María por que el realizó un abono de 234 mil, así como un auto marca BMW valorada en $155 mil.

    De acuerdo al Ministerio Público, su rol principal consistía en coordinar la recepción de lanchas rápidas cargadas de cocaína procedentes de territorio colombiano, las cuales ingresaban por la Comarca Guna Yala para ser movilizadas por tierra y mar hacia la frontera con Costa Rica.

    Además del tráfico de drogas, el informe policial detalla que alias “Comanche” utilizaba empresas fachada para introducir el dinero ilícito al sistema financiero formal. Con este movimiento, la estructura criminal buscaba legitimar los capitales obtenidos de las actividades del narcotráfico.

    Comanche es imputado y quedó detenido provisionalmente como parte de la operación Jericó
    En la operación de Jericó se imputaron cargos a 28 personas y se decomisaron más de $2 millones. LP Juan Díaz

    De acuerdo con las investigaciones Sánchez canalizaba fondos provenientes de actividades ilícitas a través de la sociedad Transporte Terrestre Sánchez Cano S.A. y Bapisa S.A., cuya operación actualmente se encuentra suspendida.

    Según la fiscalía la organización criminal estaba dividida en varios grupos: uno que recibía las lanchas cargadas con droga, descargaba la mercancía y la ocultaba en fincas ubicadas en Darién y Chepo; otro grupo se encargaba de transportarla en vehículos con doble fondo hasta Chiriquí, para luego cruzarla hacia Costa Rica a través del área de Breñón, en el distrito de Renacimiento, Chiriquí. Finalmente, otro grupo se dedicaba al blanqueo de dinero mediante negocios que simulaban ser legales, así como a la compra de vehículos y bienes inmuebles.

    Comanche es imputado y quedó detenido provisionalmente como parte de la operación Jericó
    Abraham Rico Pineda se encuentra imputado en esta causa. Foto: Isaac Ortega

    La Operación Jericó comenzó el 30 de junio de 2023, cuando el Ministerio Público descubrió la existencia de un grupo criminal dedicado al tráfico internacional de drogas.

    En esa operación las autoridades lograron la detención de 37 personas, entre ellas a Abraham Rico Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda.

    La red también contaba con talleres de chapistería que eran usados para la moficiación de autos para usarlos en el transporte de la droga.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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