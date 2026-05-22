Panamá, 22 de mayo del 2026

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    Pinchazos

    Comienza el juicio a los dos exagentes del Consejo de Seguridad, por los espionajes en el gobierno de Martinelli

    Juan Manuel Díaz
    Comienza el juicio a los dos exagentes del Consejo de Seguridad, por los espionajes en el gobierno de Martinelli
    Ronniel Ortiz y Alejandro Pérez, abogados de alias Didier y Guillermo, este 22 de mayo de 2026, en el juicio por los pinchazos. LP/Elysee Fernández

    Finalmente, este viernes comenzó el juicio a los exagentes Ronny Rodríguez (alias Didier) y William Pittí (alias Guillermo) por la interceptación no autorizada de comunicaciones realizada desde el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) durante los dos últimos años del gobierno de Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014).

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    En los últimos 12 años han ocurrido eventos muy significativos dentro de este proceso: se inició la investigación, se realizaron allanamientos, se condenó a dos antiguos directores del CSN, se extraditó, enjuició y absolvió a Martinelli, y se entregaron Didier y Guillermo, quienes habían estado prófugos todo este tiempo. Lo que sigue sin aparecer es la máquina de $13,4 millones con la que se realizaron los espionajes, razón por la cual ambos exagentes ya fueron enjuiciados, en un proceso separado, por presunto peculado.

    El juicio de este viernes 22 de mayo se celebra en el tribunal de la juez penal Águeda Rentería e inició a las 9:40 a.m. Los medios de comunicación tienen prohibido ingresar a la sala por orden expresa de la jueza.

    Los dos acusados, que se encuentran bajo detención preventiva en una sala de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón, participan vía Zoom.

    El fiscal Javier Cuadra anunció que solicitará una sentencia condenatoria, mientras que la defensa pedirá la absolución. Yessenia Beitía, abogada que trabaja en el Ministerio de Seguridad Pública, participa en representación del Estado, que se constituyó en querellante dentro del proceso.

    Los abogados Alejandro Pérez y Roniel Ortiz indicaron que presentarán un recurso de nulidad, alegando la presunta manipulación de pruebas. Pérez y Ortiz también son abogados de Martinelli y han señalado durante años una supuesta “persecución política” contra sus defendidos, que habría iniciado en el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019), cuando Kenia Porcell era procuradora de la Nación. Ortiz sostiene, además, que la fiscalía violó los términos de la investigación.

    Rodríguez y Pittí, como integrantes de la Dirección de Inteligencia del CSN, eran las dos personas responsables del manejo y custodia de los equipos de espionaje que se encontraban en el edificio 150 de Quarry Heights. Numerosos testimonios señalan que Rodríguez acudía todas las mañanas a la Presidencia de la República para entregar reportes de sus actividades al entonces gobernante Martinelli.

    En diciembre de 2014, el Ministerio Público emitió una orden de arresto contra Didier y Guillermo, pero no fue sino hasta el 26 de marzo pasado que se entregaron a las autoridades y accedieron a presentarse a juicio.

    El equipo fue adquirido durante el gobierno de Martinelli a la empresa israelí MLM Protección por un valor de $13.4 millones.

    La investigación probó que en entre 2012 y 2014 se interceptaron las comunicaciones de hasta 150 personas, entre magistrados, diplomáticos, sindicalistas, empresarios y políticos opositores a Martinelli.

    Información en desarrollo…

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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