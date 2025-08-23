Comisión del 20 de Diciembre retoma búsqueda de Eric Bonilla en Cerro Batea

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Por segundo día, la Comisión del 20 de Diciembre de 1989 realizó labores arqueológicas en un antiguo cementerio de Cerro Batea, en el distrito de San Miguelito.

El objetivo es ubicar los restos de Eric Abdiel Bonilla Terrero, fallecido el 22 de diciembre de 1989, dos días después del inicio de la invasión de Estados Unidos a Panamá.

Los trabajos comenzaron a las 10:00 a.m. de este sábado 23 de agosto y continuaron con jornadas de prospección arqueológica alrededor del cementerio.

Dichas labores habían iniciado formalmente el miércoles 20 de agosto.

José Luis Sosa, secretario ejecutivo de la comisión, explicó este sábado que los trabajos arqueológicos permitirán determinar el sitio donde reposan los restos de la víctima.

Una vez se alcance esa etapa, indicó, se anunciará la fecha para la exhumación.

Sosa precisó que la familia Bonilla Terrero, que estuvo presente este sábado, solicitó este procedimiento con el objetivo de trasladar los restos al Jardín de Paz.

Bonilla Terrero, de 22 años de edad, era cabo segundo de la Policía Nacional y resultó herido de bala.

De acuerdo con reportes de algunos testigos, fue visto tendido en una cuneta.

Sin embargo, durante años no se han podido ubicar sus restos.

La Comisión informó que estos trabajos continuarán el próximo jueves 28 de agosto a las 10:00 a.m.