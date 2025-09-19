Con lupa como Sherlock Holmes: Imelcf sin equipo para el siglo XXI

Exclusivo Suscriptores

El recorte de $25 millones aplicados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al presupuesto del Ministerio Público para el año 2026 afectarán la creación de nuevas fiscalías para combatir delitos como el blanqueo de capitales, pandillerismo y ciberdelitos, así los explicó el procurador Luis Carlos Gómez durante su comparecencia a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Gómez detalló que su despacho solicitó un presupuesto para el año 2026 por un monto de $224 millones 416 mil, pero que el MEF solo le recomendó la suma de $198.7 millones 791 mil lo que representa un recorte presupuestario por el orden de los $25.6 millones.

Reconoció que esta suma será insuficiente para afrontar la creación de nuevos despachos de investigación como la Fiscalía Tercera contra la Delincuencia Organizada, que haría frente a casos de blanqueo de capitales y otros delitos de alto perfil. Así como la fiscalía especializada en ciberdelitos, enfocada en delitos cometidos a través de medios electrónicos.

Otro proyecto que se vería afectado sería la creación de una segunda fiscalía antipandillas que se encargaría de investigar a unas 180 pandillas que operan en diversos puntos del país.

“Esto afectará nuestra capacidad operativa y la capacidad de fortalecer algunas áreas para combatir a la delincuencia organizada y delitos comunes”, enfatizó.

El funcionario advirtió a los diputados de la comisión del aumento de las actividades del crimen organizado y la delincuencia y que muestra de ello son las 164 mil carpetas activas que se mantienen en trámite en los diferentes despachos judiciales.

Relató que existe un aumento de la criminalidad ya que entre enero al mes de agosto del 2025 han ingresado un total de 86 mil 096, lo que representa un incremento de casos por el orden del 10% con respecto al 2022 y de un 9% con relación al año 2023 y un 7% comparado con el 2024.

En la actualidad el Ministerio Público mantiene un total de 137 mil 747 mil casos activos y que para fin de año se tiene estimado que la cifra de casos puede superar los 164 mil.

Imelcf con equipos del siglo X!X

Por su parte el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) Vicente Pachar detalló que en su caso el recorte presupuestario es por el orden de los .$8.6 millones, ya que se habían solicitado un total de $85 millones 308 mil, pero se le asignó un monto de $76 millones 676 mil.

Pachar reconoció que estos recursos son insuficientes para afrontar las erogaciones de la parte técnica para obtención de reactivos, ejecución de pruebas de ADN, el pago de vigencias expiradas y el pago de exclusividad a los médicos, este último rubro ronda los $30 millones.

El forense relató que en la actualidad para la verificación de huellas digitales recogidas en la escena de crimen los criminalistas levantan las huellas y las comparan con una lupa, tal como lo hacía en el siglo XIX Sherlock Holmes.

Pachar explicó que esta situación obedece a que en el año 2022 el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas (AFIS) se dañó y no ha podido ser reparado.

Mencionó que existen muchas limitaciones técnicas para la investigación de casos de alto perfil en los que se requieren tecnología de punta para resolver investigaciones relacionadas con ciberdelitos y crimen organizado.

El Imelcf también tiene recursos insuficientes para la instalación de una morgue judicial en la provincia de Chiriquí, proyecto en el que han debido solicitar la colaboración del Ministerio de Salud que les asignó un edificio y parte de un terreno para la ejecución del proyecto.

El instituto también debe prácticar pruebas de ADN mitocondriales para la identificación de restos humanos de personas desaparecidas durante la dictadura militar y ciudadanos muertos durante la invasión estadounidense de diciembre de 1989.

El diputado independiente Betserai Richards y su colega del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Crispiano Adames cuestionaron los recortes hechos por el MEF tanto al Ministerio Público como al Imelcf y abogaron por la dotación de recursos suficientes para que cumplan con su labor.