Conceden medidas cautelares y revelan cómo operaba la red de fraude con tarjetas de crédito

Jueces de garantías de la provincia de Panamá concedieron medidas cautelares de retención domiciliaria a dos personas y reporte periódico a otras seis implicadas en un esquema de fraude con tarjetas de crédito en perjuicio del Banco General y el Banco Azteca, que asciende a un monto de $591,141.

Durante dos audiencias celebradas el viernes 5 de diciembre en las oficinas del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, los jueces, en audiencias separadas, decidieron aplicar las medidas de notificación periódica a ocho de los investigados y medidas de retención domiciliaria a dos personas, a las que previamente se les imputaron cargos por delitos financieros y asociación ilícita para delinquir.

De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía Metropolitana y la Dirección de Investigación Judicial, los implicados recibían transferencias desde los Estados Unidos en concepto de supuestas devoluciones por compras con tarjetas Visa de débito y crédito; luego, con esos fondos realizaban compras en los comercios locales y hacían transferencias a terceros hasta agotar el saldo.

Entre los imputados figuran personas que operaban como reclutadores de ciudadanos para que abrieran cuentas en los bancos y recibieran los fondos a modo de transferencias en sus tarjetas.

La investigación denominada Montezuma 3.0 se inició en el año 2023, luego de que se reportara una serie de transacciones presuntamente fraudulentas a través de transferencias de devoluciones de dinero.

Las aprehensiones se realizaron en operativos efectuados por la Fiscalía de Delitos Financieros y la Policía en el corregimiento de San Francisco, Pacora, en la provincia de Panamá; en el distrito de San Miguelito; y en las provincias de Colón y Bocas del Toro.