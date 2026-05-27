Conceden rebaja de pena al exalcalde de Colón, Dámaso García

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El excalde de Colón, Dámaso García, mantenía una condena de 60 meses de prisión por el delito de peculado agravado, en perjuicio de ese municipio.

El exalcalde de Colón, Dámaso García, condenado por el delito de peculado agravado, fue uno de los 959 privados de libertad que fueron beneficiados con una rebaja de pena por parte del presidente José Raúl Mulino.

El nombre de García se encuentra incluido en el listado de privados de libertad beneficiados con dicha medida y que aparecieron ayer martes en el Decreto Ejecutivo 15, publicado en la Gaceta Oficial.

García fue sancionado con la pena de 60 meses de prisión por el delito de peculado doloso agravado en perjuicio del Municipio de Colón.

En específico, la condena contra García se produjo tras una investigación adelantada por la Fiscalía Anticorrupción, en la que se determinó una lesión patrimonial al Estado por $59 mil a través de la contratación irregular de personal en el Municipio de Colón.

Según las pesquisas, esta lesión se produjo a través de la contratación de un grupo de personas a las que se les pagó sus honorarios, pero que no se presentaban a sus puestos de trabajo. Es decir, eran las que ordinariamente se denomina “botellas”.

Las irregularidades fueron detectadas por la Fiscalía entre los años 2009 y 2014, cuando García se desempeñó como alcalde del distrito de Colón.

En las rebajas de pena se incluyeron internos de las cárceles La Joya, La Joyita, La Nueva Joya, Centro Penitenciario El Renacer y Nueva Esperanza, en la provincia de Colón.

También aparecen privados de libertad de las cárceles públicas de Chiriquí, Las Tablas, Aguadulce, Santiago, el Centro Penitenciario de Chiriquí, el Centro Femenino de Resocialización Doña Cecelia Orillac de Chiari (Panamá), el Centro de Rehabilitación de Llano Marín (Coclé), el Centro Femenino de Rehabilitación Los Algarrobos (Chiriquí) y el Centro Penitenciario Deborah (Bocas del Toro).