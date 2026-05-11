Condenado en Panamá, vinculado a redes offshore: el pasado del sueco Mikael Magnusson

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un ciudadano sueco, condenado en Panamá por blanqueo de capitales, ha evadido el cumplimiento de esa sentencia y ahora aparece ligado a una firma financiera de Nueva Zelanda, que se caracteriza por tener una clientela de alto riesgo.

Se llama Carl Michael Magnusson, aunque ahora utiliza el nombre de Mikael Magnusson.

Una investigación del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), dentro de la serie The WorldClear Files, expone cómo firmas offshore y plataformas financieras internacionales -como la que maneja Magnusson- fueron utilizadas para mover millones de dólares, reviviendo casos que durante años pasaron por Panamá y su sistema de sociedades anónimas.

La investigación menciona a Magnusson y al software EBANQ, desarrollado por él y utilizado por WorldClear, una firma registrada en Nueva Zelanda que ofrecía servicios financieros internacionales.

La investigación internacional The WorldClear Files, desarrollada por OCCRP, vuelve a vincular a Mikael Magnusson con estructuras offshore y plataformas financieras utilizadas para mover fondos de clientes de alto riesgo.

Magnusson fue capturado en Panamá en 2012 tras una alerta emitida por la embajada británica. Las autoridades panameñas lo señalaron como parte de una red internacional dedicada al blanqueo de capitales mediante la creación de sociedades anónimas y movimientos financieros vinculados a delitos económicos que afectaban al Gobierno del Reino Unido. La Fiscalía contra el Crimen Organizado sostuvo que el grupo habría lavado más de $100 millones a través de bancos europeos utilizando estructuras constituidas en Panamá.

En julio de 2013, el Juzgado Cuarto Penal llamó a juicio a Magnusson. Aunque inicialmente fue absuelto en 2014, tres años después el fallo fue revocado. En diciembre de 2017, el Segundo Tribunal Superior lo condenó a nueve años de prisión por blanqueo de capitales y le impuso una inhabilitación para ejercer actividades bancarias.

Según una nota de prensa del Órgano Judicial, el sueco recibió “grandes sumas de dinero” provenientes de transferencias ilegales realizadas mediante el software EBANQ, el cual permitía efectuar transacciones financieras evadiendo controles regulatorios.

De acuerdo con la investigación periodística de OCCRP, Magnusson mantiene una notificación de Interpol emitida en 2023 relacionada con la condena pendiente en Panamá. La alerta fue publicada cuatro años después de que WorldClear cesara operaciones.

La serie The WorldClear Files también ubica actualmente a Magnusson en Estocolmo, Suecia, y señala que, según autoridades de cooperación judicial de ese país, la legislación sueca no permite extraditar a ciudadanos suecos hacia terceros países fuera de la Unión Europea.

Al ser contactado por periodistas de OCCRP, Magnusson se negó a responder los cuestionamientos sobre sus actividades y antecedentes judiciales.

Carl Michael Magnusson, quien actualmente utiliza el nombre Mikael Magnusson, fue captado caminando en Estocolmo, Suecia, pese a la notificación de Interpol emitida a solicitud de Panamá por una condena pendiente por lavado de dinero. Foto: Sven Lindwall/Expressen

La investigación también destaca que Magnusson cambió su nombre a Mikael Magnusson en 2018 y que actualmente continúa desarrollando el software EBANQ, la misma plataforma tecnológica que en su momento utilizó WorldClear para procesar operaciones financieras internacionales.

En diciembre de 2025, el sitio web de EBANQ promocionaba un servicio que permitía crear cuentas bancarias virtuales y realizar pagos digitales de manera rápida a través de su propia plataforma financiera.

A leak from inside a financial services provider called Worldclear shows the firm processed payments for clientele ranging from alleged fraudsters to a Belarusian oligarch and offshore banks.https://t.co/3JdwTHFUBG — Organized Crime and Corruption Reporting Project (@OCCRP) May 10, 2026

La condena en Panamá

En 2017, el Ministerio Público informó que la investigación inició luego de que el Reino Unido alertara sobre una empresa operada por Magnusson que utilizaba un software para realizar presuntas operaciones de blanqueo de capitales.

La Fiscalía también señaló que, durante inspecciones realizadas en el Registro Público, se detectaron más de 300 sociedades cuyos directores y dignatarios eran trabajadores vinculados a la empresa manejada por Magnusson.

Condena a Magnusson en 2017.

De acuerdo con registros del portal Panamá Emprende, la compañía ofrecía servicios relacionados con formación de sociedades, consultoría empresarial, administración de sistemas de seguridad para transacciones por internet y otros servicios tecnológicos vinculados a operaciones financieras.

El expediente se convirtió en uno de los casos más importantes sobre lavado de dinero internacional tramitados en Panamá durante la última década. Documentos judiciales mencionan que dos bancos reconocidos alertaron sobre operaciones sospechosas relacionadas con la sociedad investigada. Uno de esos reportes fue remitido a la Unidad de Análisis Financiero y Financiamiento del Terrorismo (UAF), donde se advirtió sobre presuntas actividades de “estafa mediante banca en línea”.

La investigación de OCCRP añade otro elemento llamativo.

En 2013, mientras el proceso penal avanzaba en Panamá, Magnusson promocionó su libro The Land Without a Banking Law: How to Start a Bank With a Thousand Dollars (El país sin ley bancaria: cómo fundar un banco con mil dólares). Según The WorldClear Files, el libro incluía instrucciones para registrar compañías como proveedores de servicios financieros en Nueva Zelanda a bajo costo y con capacidad legal para ofrecer servicios bancarios a clientes alrededor del mundo.